Εκατοντάδες είναι κάθε χρόνο τα περιστατικά βίας ανηλίκων και μέσα στα σχολεία.

Πληθαίνουν στη χώρα μας τα περιστατικά βίας ανηλίκων. Σύμφωνα με στοιχεία του Open, περίπου 800-850 παιδιά ετησίως καταλήγουν τραυματισμένα στα νοσοκομεία Παίδων στην Αθήνα, ενώ στο σύνολο των νοσκομείων της χώρας τα περιστατικά φθάνουν τα 2.000.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από αυτά τα περιστατικά, περίπου τα 200 λαμβάνουν χώρα μέσα σε σχολεία. Μόνο χθες, συνέβησαν δύο περιστατικά σε σχολεία στον Άλιμο και στου Ζωγράφου.

Το πρώτο περιστατικό αφορά σε αγόρι 15 ετών, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΠΟΕΔΗΝ, δέχθηκε άγρια επίθεση από δύο κουκουλοφόρους μέσα στο προαύλιο του σχολείου του, στην περιοχή του Αλίμου. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο και μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας επέστρεψε στο σπίτι του.

Το δεύτερο περιστατικό αφορά σε μαθητή 12 ετών από σχολείο στην περιοχή του Ζωγράφου, ο οποίος τραυματίστηκε ύστερα από συμπλοκή με άλλους μαθητές. Το παιδί προσήλθε στο νοσοκομείο συνοδευόμενο από τη μητέρα του κι έναν καθηγητή του, έλαβε ιατρική φροντίδα και πήρε εξιτήριο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de6inimn2h69?integrationId=40599y14juihe6ly}