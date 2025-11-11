Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού όπου έγινε η έφοδος τρεις μέρες πριν τη δολοφονία στη Φοινικούντα εξαφανίστηκε από το χωριό όπου διέμενε.

Έφοδο σε σπίτι όπου μένει συγγενής ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία στη Φοινικούντα πραγματοποίησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Star, φέρεται να εντοπίστηκαν όπλα και 500.000 ευρώ. Το σπίτι όπου έγινε η έφοδος βρίσκεται λίγο έξω από χωριό της Θεσπρωτίας, και εκεί έμενε μία γυναίκα, συγγενής κατηγορουμένου, με τα δύο της παιδιά.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Star τη στιγμή της εφόδου: «Είδα κάτι γαϊδούρια τζιπ αυτά που χρησιμοποιεί η αστυνομία και είχαν φιμέ τζάμια».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες στο σπίτι εντοπίστηκε καλάσνικοφ και 500.000 ευρώ. Θείος του κατηγορουμένου δήλωσε στο Star ότι ο νεαρός είχε έρθει το καλοκαίρι στο χωριό και ήταν μαζί του όλη την ώρα. «Δεν είχε έρθει τότε η ....εδώ» είπε ενώ σε σχετική ερώτηση απάντησε πως στο σπίτι τότε δεν είχε πρόσβαση.

Η γυναίκα ζούσε για χρόνια στο Βέλγιο σύμφωνα με το Star και το καλοκαίρι επέστρεψε στην Ελλάδα για να μείνει μόνιμα στο χωριό. Ξαφνικά όμως τρεις μέρες πριν τη δολοφονία στη Φοινικούντα εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες μία μόλις μέρα πριν τις δολοφονίες είχε πάει στο σχολείο για να διαγράψει τα παιδιά.

Ο θείος του νεαρού κατηγορούμενου δήλωσε πως η κοπέλα δεν απαντά ούτε στα δικά του τηλεφωνήματα. «Δεν νομίζω να είχε κάτι η κοπέλα και στο Βέλγιο που ήταν μαγαζί είχε, δούλευε και να είχε και πέντε φράγκα δικαιολογημένο είναι αυτό. Για όπλα; Και πώς βρεθήκαν τα όπλα εκεί, τι να τα κάνει; Καταρχήν αν ήταν κάτι θα μου το έλεγε πρώτα πρώτα σε μένα» πρόσθεσε.

Συγγενείς της στο χωριό ισχυρίζονται ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να εγκλιματιστούν και αυτός είναι ο λόγος που επέτρεψε στο Βέλγιο. Ακόμα ο ηθικός αυτουργός δεν έχει συλληφθεί ενώ ούτε έχει εντοπιστεί οπλισμός.

