Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τα αποτελέσματα.

Το ποσό των 10 εκατ. ευρώ μοίρασε το Eurojackpot και οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 8, 24, 25, 41 και 50. Τζόκερ οι αριθμοί: 8 και 9.

Πώς Παίζεται (σε 4 απλά βήματα)

1. Επισκέπτεσαι με την παρέα σου ένα κατάστημα ΟΠΑΠ

2. Συμπληρώνεις ένα δελτίο EUROJACKPOT με τους αριθμούς που επιθυμείς και επιλέγεις το πεδίο «Ομαδική Συμμετοχή» στην κάτω πλευρά του δελτίου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

3. Καταθέτεις το δελτίο σου και ενημερώνετε τον πράκτορα πόσες συμμετοχές επιθυμείτε. Ένα ομαδικό δελτίο πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) συμμετοχές.

4. Μοιράζεις τα αποδεικτικά συμμετοχής μεταξύ σας (1 στον καθένα).

Ομαδική Συμμετοχή

Μπορείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι, παίζοντας με την παρέα σου ομαδικά ένα δελτίο (από 2 έως 200 άτομα). Η αξία του δελτίου επιμερίζεται ισόποσα, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν.

Το πλήθος των αποδεικτικών που παράγονται θεωρούνται σαν ανεξάρτητες συμμετοχές, μοιράζονται στους συμμετέχοντες και στην περίπτωση κερδών η εξαργύρωση γίνεται ξεχωριστά. Μοναδική προϋπόθεση είναι το πλήθος στηλών του ομαδικού δελτίου όταν διαιρείται με τον αριθμό των συμμετοχών να έχει ως αποτέλεσμα ακέραιο αριθμό.