Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει τη συμφωνία εκμετάλλευσης του θαλάσσιου πεδίου στα δυτικά της Κέρκυρας, η Greenpeace κάνει λόγο για μια «ιστορική στιγμή» οπισθοδρόμησης για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια.

Μπορεί η βιοποικιλότητα να βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή και οι λογαριασμοί ενέργειας να παραμένουν σταθερά υψηλοί εδώ και χρόνια, ωστόσο ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζει «πράξη ευθύνης» την ανακοίνωση της ExxonMobil για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων δυτικά της Κέρκυρας.

Όπως σημειώνει η Greenpeace, η ίδια κυβέρνηση που έχει δεσμευτεί να πρωτοστατήσει στην προστασία της θάλασσας, την εκπλήρωση του στόχου 30Χ30, την ουσιαστική θεσμοθέτηση Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, αλλά και την προστασία μας από την κλιματική κατάρρευση, περήφανα οργανώνει σχέδια καταστροφικού χαρακτήρα για τα θαλάσσια είδη και ενδιαιτήματά τους.

«Η ικανότητά της να διατείνεται ότι θα προστατεύσει τα θαλάσσια είδη, επιτρέποντας σεισμικές έρευνες και μακροχρόνιες επιχειρήσεις στον βυθό» συνιστά μια μοναδική «επίδειξη "ακροβασίας"».

Η Greenpeace εξηγεί πως στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση παραχωρεί θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές εντός της Ελληνικής Τάφρου που αποτελεί hotspot της μεσογειακής θαλάσσιας βιοποικιλότητας, ενδιαίτημα κητωδών και «υποτίθεται» προστατευτέο αντικείμενο των περιβαλλοντικών πολιτικών της κυβέρνησης.

«Κρίνει και πάλι η κυβέρνηση ότι η προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας ζωής μπορεί να κατατμηθεί σε "οικόπεδα". Έτσι, μόλις τριάντα χιλιόμετρα από τη δημοφιλή σε κατοίκους και επισκέπτες βορειοδυτική ακτή της Κέρκυρας και πολύ κοντά στα Διαπόντια Νησιά σχεδιάζεται να ξεκινήσει βαριά βιομηχανική δραστηριότητα μία εταιρεία που έχει μεγάλο ιστορικό επιχειρησιακών ατυχημάτων (που οδήγησαν σε περιβαλλοντικές καταστροφές), αλλά και εργατικών δυστυχημάτων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αξίζει να σημειωθεί πως από τη δεκαετία του 1980 η Exxon Mobil ηγείται διεθνώς στην άρνηση της κλιματικής αλλαγής και στην εμπόδιση πολιτικών για ενεργειακή μετάβαση, δαπανώντας τεράστια ποσά για να προωθεί ψευδείς ισχυρισμούς, αλλά και πολιτικές πιέσεις, ώστε να εξασφαλίζει πρόσβαση σε κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων, επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές.

«Προφανώς, η κυβέρνηση αδιαφορεί για τα πολλά σημαντικά δεδομένα, όπως τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και στον ελληνικό πληθυσμό, που έχουμε βιώσει με καταστροφές από καταιγίδες όπως ο Ντάνιελ, τις αμέτρητες πυρκαγιές ετησίως, τους παρατεταμένους καύσωνες, την ξηρασία, τις προβλέψεις των επιστημόνων για το μέλλον, την ανάγκη για θαλάσσια προστασία. Και φυσικά δεν είναι ικανή να σχεδιάσει μία οικονομία για τον 21ο αιώνα με δυνατότητες για μακροπρόθεσμη ευημερία συνδεδεμένη με περιβαλλοντική βιωσιμότητα».

Η χώρα μας χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας, σε περιβαλλοντικά φιλικές ΑΠΕ, στα δίκτυα, στην αποθήκευση και την κοινοτική ενέργεια.

«Σε μια τόσο κρίσιμη εποχή, η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να πράξει με βάση το συμφέρον των πολιτών, αντί να συνεχίζει να εξυπηρετεί συμφέροντα που μόνο στόχο έχουν το κέρδος λίγων».