Ευλογιά και «πάγωμα» κοινοτικών επιδοτήσεων έχουν γονατίσει αγρότες και κτηνοτρόφους ανά την Ελλάδα. Ηχηρό «παρών» στο συλλαλητήριο, ένταση στην Αλεξανδρούπολη κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη.

Ζήτημα επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα θέτουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που πραγματοποιούν μαζικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το κόστος παραγωγής που έχει εκτοξευθεί, αναγκάζοντάς τους να πωλούν τα προϊόντα τους σε πολύ χαμηλές τιμές, τη στιγμή που η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει αφανίσει χιλιάδες κοπάδια και παράλληλα έχουν «παγώσει» οι καταβολές των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον απόηχο του σκανδάλου.

Αντιπροσωπεία των αγροτών θα παραδώσει ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς παραγωγούς, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν είμαστε όλοι κλέφτες», δηλώνουν χαρακτηριστικά.

Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.

Οι άξονες της διαμαρτυρίας είναι οι εξής δύο:

οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων

η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Υπενθυμίζεται ότι οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

‘Όπως ανέφερε νωρίτερα στο Open ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας «οι πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων». Επίσης τόνισε ότι τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθεί η βασική ενίσχυση καθώς και 178 εκατομμύρια ευρώ το Μέτρο 23 για απώλεια εισοδήματος.

Παρά τις υποσχέσεις, η απόγνωση του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου ξεχειλίζει σε όλη τη χώρα.

Με τρακτέρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αγρότες από την Επανομή και τη Θέρμη έκαναν απόβαση με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της πόλης.

Ενταση στην Αλεξανδρούπολη κατά την άφιξη Μητσοτάκη

Νωρίτερα, στην Αλεξανδρούπολη, ένταση επικράτησε μεταξύ των αγροτών και των αστυνομικών δυνάμεων, κατά την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Οι αγρότες είχε παρατάξει τα τρακτέρ του από χθες το βράδυ περιμετρικά του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, εν όψει της άφιξης του πρωθυπουργού.

Οι διαδηλωτές απαίτησαν να μιλήσουν οι ίδιοι στον πρωθυπουργό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μάλιστα, οδηγός τρακτέρ επιχείρησε να προσεγγίζει όσο μπορούσε την αίθουσα αφίξεων, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση και οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν τους διαδηλωτές να προχωρήσουν.

Ο πρωθυπουργός τελικά κατάφερε να βγει από το αεροδρόμιο, καθώς φυγαδεύτηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Πολιτική κόντρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης δήλωσε στο Mega πως διενεργούνται πολλοί έλεγχοι ώστε να πληρωθούν οι αγρότες. «Οι πραγματικοί αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Θα προχωρήσουν μέσα στο Νοέμβριο οι πληρωμές και γίνονται σταδιακά», είπε, τονίζοντας πως γίνονται εντατικοί έλεγχοι των ΑΦΜ.

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του τονίζει πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το πρόβλημα των πληρωμών των αγροτών.

«Επί χρόνια στήθηκε μία μηχανή με τη συμμετοχή μερικών κέντρων υποβολής δηλώσεων, με τη συμμετοχή αξιωματούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβερνητικών αξιωματούχων με εταιρικά σχήματα που είχαν παράνομες σχέσεις με την κυβέρνηση και οδήγησαν σε αυτό που περιέγραψε η κα Κοβέσι, ότι κάποιοι απατεώνες έπαιρναν τα χρήματα των έντιμων αγροτών», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

«Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και συμπλήρωσε: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μία πολύ καλά οργανωμένη και μεθοδευμένη ιστορία να παράγεται πλούτος και σε αυτούς που έφτανε ο πλούτος, να παράγεται χρήματα εκλογικής στήριξης».

