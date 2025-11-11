Η άτυχη κοπέλα από τη Λάρισα φέρεται να ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή για σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Θλίψη προκαλεί στην Αλεξανδρούπολη η είδηση του θανάτου μιας 18χρονης φοιτήτριας Μοριακής Βιολογίας, η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας στο διαμέρισμα που νοίκιαζε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του e-evros.gr, η μητέρα της κοπέλας είχε να επικοινωνήσει μαζί της για περισσότερες από είκοσι τέσσερις ώρες, καθώς η φοιτήτρια δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά της.

Ανησυχώντας, η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο διαμέρισμα.

Εκεί οι αστυνομικοί βρήκαν τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Οι πρώτες ενδείξεις δεν καταδεικνύουν εγκληματική ενέργεια, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από την ιατροδικαστική εξέταση.