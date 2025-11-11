Τα μέτωπα σήμερα είναι δύο. Ένα στην Αθήνα και ένα στην Αλεξανδρούπολη, έξω από το Αεροδρόμιο όπου αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ξεκινούν σήμερα μεγάλες κινητοποιήσεις από τους αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και περιμένουν τις επιδοτήσεις. Τα μέτωπα είναι δύο. Ένα στην Αθήνα και ένα στην Αλεξανδρούπολη, έξω από το Αεροδρόμιο όπου αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πιο αναλυτικά, συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν στις 12:00 αγρότες και κτηνοτρόφοι, από όλη τη χώρα, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κινητοποίηση διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών διεκδικώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την στήριξη της κτηνοτροφίας που βρίσκεται σε κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μετά το συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ακολουθήσει πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένονται αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συνέχεια Αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι με λεωφορεία στην Αθήνα για το συλλαλητήριο

Με λεωφορεία αναμένεται να πάρουν μέρος και Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι στη διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Αθήνααπό την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Εν τω μεταξύ η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας καλεί όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής να συμμετάσχουν δυναμικά και αγωνιστικά στο συλλαλητήριο.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας των Θεσσαλών κτηνοτρόφων «η κακή διαχείριση της εκρίζωσης της ευλογιάς, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει να μετράμε πάνω από 400.000 θανατωμένα ζώα, σε συνδυασμό με τις αναβολές και καθυστερήσεις στις πληρωμές, έχουν οδηγήσει τον κλάδο μας στην απόλυτη καταστροφή. Διαμαρτυρόμαστε και διεκδικούμε τα αυτονόητα για την επιβίωση μας».

Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα καλύψει τη μετακίνηση με λεωφορεία που θα αναχωρήσουν από Λάρισα, Τύρναβο, Τρίκαλα και Βόλο.

Αγρότες στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη – Να ματαιώσει την άνοδό του

Aποκλεισμό του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης επιχειρούν εκατοντάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους, από το απόγευμα της Δευτέρας (10/11), λόγω της σημερινής επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ζητάει δημόσια από τον Πρωθυπουργό να μην περάσει από την Αλεξανδρούπολη.

Η ανακοίνωσή τους:

Εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη, οι αγρότες του Νομού μας του απευθύνουμε δημόσια έκκληση να ματαιώσει την άνοδο του στη Θράκη μέσω του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.

Ο αγροτικός κόσμος είναι σε κατάσταση απελπισίας, οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί επανειλημμένα δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο, η φτώχεια μας χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό κι εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο αυτόν των μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων.

Ο εμπαιγμός μας γίνεται πλέον θηλιά και μας πνίγει. Θα είναι πραγματικά λυπηρό αντί να αντιμετωπίσουν οι κυβερνώντες άμεσα τα προβλήματά μας να μας ωθήσουν να συγκρουστούμε με τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής μας. (Με αφορμή τα γεγονότα του 2020 έχουμε χτίσει άριστη σχέση και αλληλοσεβασμό).

Η αγροτιά ξεψυχά κι η κυβέρνηση σχεδιάζει επισκέψεις χωρίς κανένα αντίκρυσμα στη βελτίωση της τραγικής μας κατάστασης. Απαιτούμε το άνοιγμα ενός ουσιαστικού διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς.

Ασαφές παραμένει το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, οι παραγωγοί φοβούνται νέες καθυστερήσεις στις πληρωμές, ενώ η πρόσφατη επίσκεψη του Επιτρόπου Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν στην Αθήνα αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Το σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το λεγόμενο action plan 2, το οποίο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του οργανισμού πληρωμών, από τις 4 Νοεμβρίου βρίσκεται στα χέρια της Κομισιόν. Ωστόσο μέχρι την έγκρισή του από τις Βρυξέλλες, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως και δύο μήνες παραμένει θολό το μέλλον των πληρωμών, καθώς κυβέρνηση και ευρωπαϊκές αρχές διασταυρώνουν δηλώσεις σχετικά με το πότε και το πώς θα γίνει η εκταμίευση των ενισχύσεων.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι το αρχικό αφήγημα της κυβέρνησης ότι το «πράσινο» φως για την καταβολή των ενισχύσεων θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον εγκριθεί το σχέδιο δράσης, ήρθε ο ίδιος ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν να το διαψεύσει. «Δεν συνδέεται άμεσα» η έγκριση του σχεδίου δράσης με την καταβολή των ενισχύσεων προς τους αγρότες, δήλωσε σχετικά ερχόμενος προς την Αθήνα.

Στο μεταξύ, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές των αγροτών θα πραγματοποιηθούν κανονικά στο τέλος Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, έως το τέλος του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης περί των 600 εκατ. ευρώ, καθώς και το Μέτρο 23, το οποίο αφορά την έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, ύψους 178 εκατ. ευρώ.

Αναμένεται, επίσης, και η προκαταβολή της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία λόγω Daniel ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Μετά από δύο εβδομάδες από την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, αναμένεται να καταβληθούν και οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, περίπου 170 εκατ. ευρώ – 180 εκατ. ευρώ.