Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στους καταδικασθέντες για τη δολοφονία Κουμανταρέα.

Αναβίωσαν τα ισόβια για τους δύο Ρουμάνους καταδικασθέντες για το άγριο έγκλημα με θύμα το συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα, τον Δεκέμβριο του 2014.

Μετά από αναίρεση που άσκησε ο Άρειος Πάγος στο ελαφρυντικό το οποίο τους είχε αναγνωρίσει το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να «σπάσουν» τα ισόβια που τους είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως και να καταδικαστούν σε ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών, οι δύο κατηγορούμενοι δικάστηκαν και πάλι.

Σύμφωνα με το ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, η εφετειακή απόφαση ως προς το σκέλος αυτό, «στερείται της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που απαιτεί ο νόμος». Για τον λόγο αυτό το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της χώρας ανέπεμψε την υπόθεση για νέα κρίση στο ΜΟΕ, το οποίο με διαφορετική σύνθεση συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα ανακοίνωσε την απόφασή του.

«Όχι» από το δικαστήριο σε ελαφρυντικά

Έτσι οι δύο Ρουμάνοι κάθισαν και πάλι στο εδώλιο, με το δικαστήριο να αποφασίζει τελικά ομόφωνα πως δεν θα πρέπει να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου που τους είχε ανοίξει την πόρτα της φυλακής.

Αρνητικά επίσης απάντησαν δικαστές και ένορκοι και στο ελαφρυντικό της μη εύλογης διάρκειας της δίκης που ζήτησε να αναγνωριστεί ο ένας εξ’ αυτών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο καταδίκασε τους δύο κατηγορουμένους σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα και επιπλέον ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι δύο καταδικασθέντες θα ξαναγυρίσουν στη φυλακή, τρία χρόνια μετά την αποφυλάκισή τους με όρους. Στο άκουσμα της απόφασης, τόσο οι ίδιοι όσοι και οι συγγενείς τους που βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα ξέσπασαν σε κλάματα.