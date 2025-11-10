Η έντονη βροχή στην Αττική έχει δημιουργήσει προβλήματα. Η πυροσβεστική έχει δεχτεί κλήσεις για άντληση υδάτων.

Στην Αττική βρέχει αδιάκοπα εδώ και δύο ώρες με αποτέλεσμα οι δρόμοι να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Η Πυροσβεστική αναφέρει πως έχει δεχτεί κλήσεις για άντληση υδάτων στην περιοχή του Πειραιά, ωστόσο δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε ενέργειες.

Στην υπόγεια διάβαση στο ύψος του γηπέδου Καραϊσκάκη έχει συσσωρευτεί πολύ νερό και στο σημείο βρίσκεται ειδικό συνεργείο για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, ενώ τα οχήματα δεν περνούν από το σημείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Ενδεικτικά και στον λόφο του Στρέφη έχουν δημιουργηθεί περιμετρικά μικροί καταρράκτες που φέρνουν με ορμή νερό στο οδόστρωμα, ενώ στο Παγκράτι οι δρόμοι μοιάζουν με ποτάμια.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα παρατηρείται λόγω της βροχής σε πολλούς δρόμους της Αττικής.

Αυτή την ώρα οι οδηγοί θα συναντήσουν κίνηση στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, από Μοσχάτο μέχρι και το ύψος των Αγίων Αναργύρων, στη Λεωφόρο Σχιστού αλλά και στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισίας, από το «Δαχτυλίδι» μέχρι το ύψος Χαλανδρίου.

Την ίδια στιγμή στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Στην ενημέρωση της η Αττική Οδός αναφέρει:

«Κλειστές οι έξοδοι για Λαμία ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στην έξοδο για Λαμία. Για Λαμία προτείνεται η έξοδος για Πειραιά».

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Τροχαία Αττικής, τα σημαντικότερα προβλήματα από την καταιγίδα εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ιδιαίτερα στην οδό ­Τζαβέλλα και Δεληγιώργη.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν συσσώρευση υδάτων σε δρόμους, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα.