Για τρίτη φορα αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη που κάθεται στο εδώλιο κατηγορούμενος για βιασμούς αγοριών, λόγω κωλυμάτων των συνηγόρων του. Ο κατηγορούμενος πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου που έχει καταδικαστεί πρωτοδικως σε κάθειρξη 12 ετών, με αναστολή θα δικαστεί τελικά στις 5 Ιουνίου.

Οι συνήγοροι του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα έχοντας στο πλευρό του τον αδελφό του, ζήτησαν την αναβολή της δίκης καθώς παρίστανται σε άλλες υποθέσεις μεταξύ αυτών και της εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη .

Σύμφωνοι με το αίτημα ήταν και οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας σημειώνοντας πως είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για τα κωλύματα των συναδέλφων τους.

Αν και αρχικά ο εισαγγελέας της έδρας προτεινε την διακοπή της δίκης ,τελικά , το αίτημα επαναδιατυπώθηκε και το δικαστήριο είπε «ναι» στην αναβολή .

Ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει καταδικαστεί για τον βιασμό δυο 17χρονών ενώ αθωώθηκε για άλλους δυο βιασμούς, ενός 16χρονου και ενός 17χρονου.

Κατά της πρωτοδικης απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η αρμόδια εισαγγελέας εχει ασκησει έφεση κρίνοντας πως στον κατηγορούμενο έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή, αλλά και να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση βιασμού του 16χρονου για την οποία αθωώθηκε.

Έτσι, το δικαστήριο τωρα καλείται να αποφανθει αν είναι βάσιμη η έφεση που ασκήθηκε κάτι που θα οδηγήσει στην επιβολη μεγαλύτερης ποινής και πιθανό την επιστροφή του στη φυλακή όπου παρέμεινε, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, για 17 μήνες.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης, πάντως, από την πρώτη στιγμή αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται υποστηρίζοντας πως είναι θύμα σκευωρίας.