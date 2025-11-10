Έντονα άστατο το καιρικό σκηνικό σήμερα σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η νέα εβδομάδα ξεκινάει, οπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, με ένα άκρως φθινοπωρινό σκηνικό με πολλές βροχές - τοπικά έντονες- οι οποίες όμως από αύριο θα αρχίσουν να περιορίζονται και να πηγαίνουμε σε πιο καλές καιρικές συνθήκες.

Τα φαινόμενα τα οποία εκδηλώνονται αυτήν την εποχή μπορούν να δημιουργήσουν κατά τόπους προβλήματα.

Ο καιρός θα είναι βαρύς και θα βρέξει έντονα. Πρώτα στη δυτική Ελλάδα και σιγά σιγά και πιο ανατολικά θα βλέπουμε βροχές ακόμα και καταιγίδες τοπικά ισχυρές οι οποίες θα αφορούν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Τα φαινόμενα όσο περνάνε οι ώρες θα αρχίσουν να επεκτείνονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά για να φθάσουν μέχρι και το δυτικό και βόρειο Αιγαίο (Κυκλάδες, Σποράδες, δυτική Κρήτη και ανατολική Μακεδονία και Θράκη).

Αύριο το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα επηρεαστεί από αυτές τις έντονες βροχές και καταιγίδες.

Η κακοκαιρία θα ολοκληρώσει τη δράση της μέσα στο βράδυ σήμερα και θα πάμε σε πιο ομαλές καιρικές συνθήκες από αύριο και στη συνέχεια.

Οι άνεμοι πλέον θα είναι νοτιάδες εντάσεως έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως και 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη θα βλέπουμε θερμορκασίες έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, το μεσημέρι με το απόγευμα περιμένουμε να περάσει αυτή η κακοκαιρία η οποία αναμένεται να δώσει βροχές και καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Οι ανεμοι νοτιάδες με μέτριες εντάσεις ενώ η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε καταιγίδες γύρω γύρω από τον Θερμαϊκό, ενώ από το απόγευμα και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Νησιά Ιονίου Πελάγους

Δυτικά και νότια παράλια Πελοποννήσου

Δυτικά ηπεριωρτικά (Πύργος Ηλείας, Αγρίνιο, Άρτα, Ήπειρος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη βόρειο και δυτικό Αιγαίο)

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από αύριο Τρίτη, θα αρχίσει σταδιακά να περιορίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο, όπου και εκεί αύριο περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες, όπως επίσης και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Την Τετάρτη αλλάζει η ροή της ατμόσφαιρας, μπαίνει πλέον ο βοριάς και θα οδηγηθούμε για τις επόμενες ημέρες στον καιρό του βοριά. Επομένως οι βροχές θα αφορούν τα ανατολικά και νότια κυρίως τμήματα με πιο έντονα τα φαινόμενα σε περιοχές που βρίσκονται μέσα στο Αιγαίο.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει για να μας θυμίσει κάτι σχετικά από χειμώνα, ιδιαίτερα τις νύχτες και νωρίς το πρωί θα κάνει κρύο σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

