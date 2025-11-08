Από τύχη δεν τραυματίστηκε περαστικός.

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης του Άργους Ορεστικού, όταν ένα μεγάλων διαστάσεων δέντρο έσπασε στον κορμό του και κατέρρευσε εντός του χώρου του πάρκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, όταν ο τεράστιος κορμός του δέντρου δεν άντεξε και έσπασε, πέφτοντας στο έδαφος με εκκωφαντικό θόρυβο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα η κίνηση στο πάρκο, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη.

Το Πάρκο Εθνικής Αντίστασης αποτελεί σημείο συνάντησης για πολλές οικογένειες, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, με τα παιδιά να συχνάζουν κυρίως τις απογευματινές ώρες.