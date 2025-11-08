Σε στενό οικογενειακό κύκλο σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα. Συγκίνησαν τα δύο παιδιά της.

Στη Ριτσώνα είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην Κίλι Σφακιανάκη.

Η σύζυγος του τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου σε ηλικία 62 ετών. Τα τελευταία χρόνια έπασχε από Πάρκινσον.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 8/11 λοιπόν, λιγοστοί φίλοι, συγγενείς αλλά και τα παιδιά της εκλιπούσης, Απόλλωνας και Αφροδίτη, συγκεντρώθηκαν για να την αποχαιρετήσουν πριν την αποτέφρωση.

Η τελετή έγινε σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού, τα οποία μίλησαν με συγκινητικά λόγια για τη μητέρα τους.

Τελευταία επιθυμία της Κίλι Σφακιανάκη ήταν η σορός της να αποτεφρωθεί. Η οικογένειά της Κίλι Σφακιανάκη ταξίδεψε από την Αγγλία για να τιμήσει τη μνήμη της, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Νότης Σφακιανάκης δεν έδωσε το παρών στη Ριτσώνα.

Κατά την τελετή της αποτέφρωσης στην αίθουσα προβλήθηκαν οικογενειακές φωτογραφίες, ενώ στο πιάνο παίχτηκαν τραγούδια, όπως είχε ζητήσει η Κίλι Σφακιανάκη στις τελευταίες της επιθυμίες.

Όπως έγινε γνωστό στην εκπομπή του Open, επιθυμία της οικογένειας ήταν να ακουστεί κατά τη διάρκεια της τελετής το τραγούδι «Let her go» από Passenger.

