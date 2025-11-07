Τη Δευτέρα θα απολογηθούν επίσης και τα τρία αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια.

Τη Δευτέρα 10/11 το μεσημέρι θα απολογηθεί, μετά από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 48χρονος, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη για το μακελειό στα Βορίζια.

Πρόκειται για τον άνδρα ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατονομάζεται ως το δεύτερο πρόσωπο το οποίο έχει καταγραφεί στο βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή των πυροβολισμών στο αιματηρό επεισόδιο.

Τη Δευτέρα θα απολογηθεί και ο 43χρονος, ο οποίος επίσης εμφανίζεται στο συγκεκριμένο βίντεο, και έχει ταυτοποιηθεί ως το άτομο που πυροβολούσε από ψηλά. Και οι δυο, υπενθυμίζεται, ότι είναι άτομα από το συγγενικό περιβάλλον του 39χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα στο ένοπλο επεισόδιο.

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου θα απολογηθούν επίσης και τα τρία αδέλφια, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, που κατηγορούνται για το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια της Κρήτης. Οι συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία ενώ στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους την Τρίτη, μετέβη για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Για τον λόγο αυτόν και η απολογία τους θα γίνει στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται η βόμβα που εξερράγη και πυροδότησε το αιματηρό επεισόδιο.

Οι Αρχές εξετάζουν σύμφωνα με το MEGA το ενδεχόμενο ο κατασκευαστής της βόμβας ή κάποιος που συμμετείχε στη διαδικασία να ανήκει σε τρίτη οικογένεια από γειτονικό χωριό. Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, οι Αρχές είναι πολύ κοντά στην ταυτοποίηση του ατόμου που τοποθέτησε τη βόμβα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τους πυροβολισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε δύο άτομα. Τα τρία αδέρφια που συνελήφθησαν δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποίησαν όπλα, ενώ ο ένας τραυματίας άλλης οικογένειας ανέφερε ότι ούτε εκείνος πυροβόλησε. Ο τέταρτος αδερφός φέρεται να χρησιμοποίησε ένα από τα δύο όπλα σύμφωνα με τις βαλλιστικές έρευνες, αλλά το άφησε στο σημείο καθώς ήταν τραυματίας και δεν γνωρίζει ποιος το πήρε.

