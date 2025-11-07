Ακολουθούν το στίγμα των κινητών για να βρουν τα όπλα του μακελειού.

Στο επίκεντρο των ερευνών της Αστυνομίας στα Βορίζια βρίσκεται η βόμβα που εξερράγη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και αποτέλεσε το σημείο μηδέν για να πυροδοτηθεί η ένταση με την οικογένεια των Καργάκηδων.

Οι Αρχές εξετάζουν σύμφωνα με το MEGA το ενδεχόμενο ο κατασκευαστής της βόμβας ή κάποιος που συμμετείχε στη διαδικασία να ανήκει σε τρίτη οικογένεια από γειτονικό χωριό. Υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρξε συνεννόηση ακόμη και μέσα στις φυλακές, πιθανώς συνδεόμενη με πρόσφατους ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τους πυροβολισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε δύο άτομα. Τα τρία αδέρφια που απομακρύνθηκαν σε ορεινή περιοχή δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποίησαν όπλα, ενώ ο ένας τραυματίας ξάδερφος άλλης οικογένειας ανέφερε ότι ούτε εκείνος πυροβόλησε. Ο τέταρτος αδερφός φέρεται να χρησιμοποίησε ένα από τα δύο όπλα σύμφωνα με τις βαλλιστικές έρευνες, αλλά το άφησε στο σημείο καθώς ήταν τραυματίας και δεν γνωρίζει ποιος το πήρε.

Σαρώνουν τα Βορίζια οι Αρχές για τα όπλα του μακελειού - Τα σημεία που ψάχνουν

Παράλληλα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες των Αρχών στην ορεινή περιοχή, αξιοποιώντας ακόμα και ειδικό drone για να εντοπιστούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Γίνονται έρευνες σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και άλλους χώρους, προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι βαλλιστικές έρευνες δείχνουν ότι υπήρχαν τουλάχιστον δύο όπλα στο περιστατικό, γεγονός που καθιστά την αναλυτική διερεύνηση κρίσιμη για την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων.

Το στίγμα των κινητών θα «προδώσει» πού είναι κρυμμένα τα όπλα

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των βασικών εργαλείων που έχουν ενεργοποιηθεί για τον εντοπισμό των όπλων είναι η ανάλυση των στοιχείων κινητής τηλεφωνίας η λεγόμενη «ιχνηλάτηση στίγματος» σε συνδυασμό με περιφερειακές έρευνες στο ορεινό ανάγλυφο,. Η τεχνική αυτή επιτρέπει στις Αρχές να «χαρτογραφήσουν» τις κινήσεις προσώπων και οχημάτων, να εντοπίσουν συστάδες κινητών που βρισκόταν μαζί και να οδηγήσει στον εντοπισμό πιθανών σημείων απόρριψης ή απόκρυψης των όπλων.

Παράλληλα με την τεχνική ανάλυση, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν στοχευμένες έρευνες σε ποιμνιοστάσια, αποθήκες και χωράφια όπου, κατά πληροφορίες, έχουν σημειωθεί ύποπτες κινήσεις ή έχουν βρεθεί ίχνη. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι βαλλιστικές εξετάσεις οποιοδήποτε όπλο ή βολίδα εντοπιστεί θα υποβληθεί σε εργαστηριακή επεξεργασία για σύγκριση με τα ευρήματα της σκηνής και τα τραύματα των θυμάτων. Οι Αρχές τονίζουν πως η ιχνηλάτηση κινητών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την κατεύθυνση των ερευνών και τη στόχευση των επιχειρήσεων εντοπισμού.

Παράλληλα, το κλίμα μεταξύ των οικογενειών παραμένει τεταμένο, ωστόσο υπάρχει απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι επιθυμούν ειρήνη. Οι Αρχές συνεχίζουν τις προσαγωγές και τις έρευνες σε περισσότερους από 300 χώρους και κατοίκους της περιοχής, σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη και θα αποτρέψουν περαιτέρω αιματοχυσία.

