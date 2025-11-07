Συνελήφθη ο ένας από τους δράστες που ξυλοκόπησαν και λήστεψαν τον κοσμηματοπώλη με λεία 500.000 ευρώ.

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ληστείας σε κοσμηματοπωλείο της Ρόδου, το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου.Μετά από συντονισμένες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 45 και 53 ετών, από τους οποίους ο 45χρονος συνελήφθη.

Όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι βραδινές ώρες της 28ης Σεπτεμβρίου, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου, τον ακινητοποίησαν με τη βία και αφαίρεσαν τιμαλφή μεγάλης αξίας από το κατάστημα, πριν τραπούν σε φυγή.

Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αστυνομικοί, έπειτα από ενδελεχή διερεύνηση και αξιολόγηση στοιχείων, προσδιόρισαν τους δράστες και εντόπισαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν ως μέσο διαφυγής.

Όταν ο 45χρονος προσπάθησε να επιβιβαστεί σε αυτό, ακινητοποιήθηκε από ενεδρεύοντες αστυνομικούς. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο αυτοκίνητο, σε δύο ενοικιαζόμενες κατοικίες στη Ρόδο και τον Πειραιά και σε υπαίθριο χώρο που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα οχήματα, ο ρουχισμός και οι μάσκες που χρησιμοποίησαν στη ληστεία, καθώς και μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε αφορά σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διάπραξη ληστείας κατά συναυτουργία και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, η υπόθεση παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, με βάση το οποίο συνελήφθη ο 45χρονος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de2c4b7k74nt?integrationId=40599y14juihe6ly}