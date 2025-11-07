Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις γνωστών μετεωρολόγων, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από σήμερα στη δυτική Ελλάδα με ισχυρές καταιγίδες και μεγάλο όγκο νερού, κυρίως στην δυτική Ελλάδα.

Η κακοκαιρία που θα χτυπήσει σήμερα και αύριο την δυτική Ελλάδα δεν φαίνεται να πλησιάζει την Αττική, η οποία ωστόσο μπορεί να παρουσιάσει βροχή αλλά τοπικού χαρακτήρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, από σήμερα το βράδυ στη δυτική Ελλάδα περιμένουμε έντονα φαινόμενα, μεγάλος- υψηλός ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια μέσα στο Ιόνιο αλλά και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Σήμερα και αύριο καθόλη τη διάρκεια της ημέρας θα πέσει μεγάλος όγκος νερού.

Ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχος το Σαββατοκύριακο ιδιαίτερα στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Θα πέσει και πάλι μεγάλος όγκος νερού προς το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, τη δυτική Σερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα αυτά αν και με πιο μικρή ένταση σιγά σιγά θα αρχίσουν να μετατοπίζονται και πιο ανατολικά και βόρεια για να απασχολήσουν τμήματα της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και του βόρειου Αιγαίου.

Χριεάζεται κάποια προσοχή στη δυτική Ελλάδα καθώς ο μεγάλος όγκος νερού μπορεί να δημιουργήσει και πλημμυρικά επεισόδια. Πλέον ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια μετατοπίζεται από την οροσειρά της Πίνδου και πλέον πιο δυτικά.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα απασχολήσει τη δυτική Ελλάδα και το βόρειο - βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Την Κυριακή θα επιμείνει ο έντονα βροχερός καιρός προς τη δυτική Ελλάδα, ανοίγει όμως ο καιρός στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα και γι'αυτό εκτιμάται οτι και ο Μαραθώνιος θα διεξαχθεί στην Αττική χωρίς βροχές.

Αν βγει κάποια μπόρα δεν αναμένεται να επηρεάσει τη διεξαγωγή του.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει πάλι με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, πάλι βροχές και καταιγίδες που θα αφορούν αυτή το φορά περισσότερες περιοχές. Φαίνεται οτι ένα βαρομετρικό χαμηλό θα σαρώσει τη χώρα μας από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, με αποτέλεσμα οι βροχές της Δευτέρας και της Τρίτης να αφορούν περισσότερες περιοχές.

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Αλλαγή του καιρού βλέπει και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Όπως ανέφερε το Σαββατοκύριακο περιμένουμε περισσότερα φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά της χώρας, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες κατά διαστήματα θα είναι έντονες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 19 βαθμούς στα βόρεια, 20 με 23 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και έως 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος, με λίγες νεφώσεις σήμερα και παροδικές βροχές το Σάββατο και την Κυριακή. Ωστόσο, οι συνθήκες δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τους δρομείς του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας, καθώς οι βροχές θα είναι σύντομες και τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα η Αττική θα βγάλει καταιγίδα.

Γιώργος Τσατραφύλλιας

«Δύο βαρομετρικά χαμηλά φέρνουν ύψη βροχής στα δυτικά». Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Δύο οργανωμένα βαρομετρικά φέρνουν μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά …»

Καλημέρα!

Συννεφιές και διάσπαρτες βροχές θα επικρατήσουν το επόμενο διήμερο στη χώρα μας.

Ωστόσο από τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή το πρωί, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα δώσει έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Στη συνέχεια ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό πάλι από την Ιταλία, Κυριακή και Δευτέρα θα δώσει πολλές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα .

Έπικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες αυτές τις ημέρες, με εντάσεις στα 6-7 μποφόρ οι οποίοι θα κουβαλήσουν και λίγη σκόνη στις νοτιότερες περιοχές .

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά .

Υ.Γ1: Στη δυτική Ελλάδα επειδή θα βρέχει για αρκετές ώρες τα εδάφη θα υπερκορεστούν επομένως δυνητικά μπορεί να δημιουργηθουν πλημμυρικά επεισόδια στις ευάλωτες περιοχές.

Υ.Γ2: Χωρίς προβλήματα θα διεξαχθεί ο Μαραθώνιος την Κυριακή 9/11.

