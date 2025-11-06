Ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη είναι αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες.

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού βρίσκεται ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονο θύματος στα Βορίζια, καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Λίγο πριν τις 11 το πρωί οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, μετά τη σύλληψή του χθες, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου. Σε βοσκότοπο που του ανήκει στον Ψηλορείτη, βρέθηκαν κρυμμένα όπλα, τα οποία εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Ο 43χρονος πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια για να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει τους πυροβολισμούς με το καλάσνικοφ. Υπενθυμίζεται ότι ο θάνατος της 56χρονης οφειλόταν σε διαμπερές τραύμα από πυροβολισμό με καλάσνικοφ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν από τις πρώτες εξετάσεις, ότι το τραύμα είχε προκληθεί από πυροβολισμό από ψηλό σημείο.

Βορίζια: Αστυνομικός κλοιός και έρευνες μετά τους εκατοντάδες πυροβολισμούς

Η ένταση στα Βορίζια παραμένει υψηλή, με την περιοχή να βρίσκεται υπό αστυνομικό κλοιό, καθώς οι προσπάθειες για σασμό θεωρούνται αδύνατον να αποδώσουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πολλοί κάτοικοι εκφράζουν φόβους για χειρότερες καταστάσεις, μετά τους εκατοντάδες πυροβολισμούς που άφησαν πίσω τους νεκρούς και τραυματίες. Ο γαμπρός του θύματος ταυτοποιήθηκε σε βίντεο να πυροβολεί από ύψωμα με καλάσνικοφ την ώρα της άγριας μάχης .Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο και εκτιμούν ότι σύντομα θα καταφέρουν να φτάσουν στα ίχνη του, ενισχύοντας την προσπάθεια εξιχνίασης της πολύνεκρης αιματηρής σύγκρουσης.

