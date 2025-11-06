Τι γίνεται με όσους δεν έβγαλαν Προσωπικό Αριθμό;

Μέχρι την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου έτρεχε η παράταση που είχε δώσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τους πολίτες που επιθυμούσαν να εκδώσουν αυτόνομα τον Προσωπικό Αριθμό, το νέο «ψηφιακό κλειδί» για τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε πολίτη, το οποίο θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή, τόσο για τις δημόσιες υπηρεσίες, όσο και –σταδιακά– για συναλλαγές με ιδιωτικούς φορείς.

Αυτόματη επιλογή για όσους δεν προχώρησαν σε έκδοση

Για όσους δεν προχώρησαν εγκαίρως στην έκδοση του Π.Α., το σύστημα θα προχωρήσει αυτόματα στη δημιουργία του αριθμού, επιλέγοντας τυχαία τα δύο πρώτα ψηφία – τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσε να επιλέξει ο ίδιος ο πολίτης.

Το τρίτο ψηφίο του αριθμού είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα, διασφαλίζοντας ότι κάθε Προσωπικός Αριθμός είναι μοναδικός και μη επαναλαμβανόμενος.

Απαραίτητος για τη νέα ταυτότητα

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας, καθώς θα αναγράφεται στο πίσω μέρος του εγγράφου. Ο αριθμός είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος, ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγών σε στοιχεία όπως τόπος διαμονής, δελτίο ταυτότητας ή άλλα μητρώα.

Για ανήλικους, ο Π.Α. εκδίδεται μέσω του γονέα ή του κηδεμόνα, είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myInfo, είτε σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Αντίστοιχα, πολίτες χωρίς πρόσβαση στο Taxisnet ή σε κινητό τηλέφωνο, καθώς και δικαστικοί συμπαραστάτες, μπορούν να εκδώσουν τον αριθμό με φυσική παρουσία σε ταχυδρομικό ή προξενικό κατάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ταυτοποίηση.