Η σημασία της γονικής παρουσίας στην εφηβεία.

Ο καθηγητής ψυχιατρικής Θάνος Ασκητής αναδεικνύει τη ζωτική σημασία της γονικής παρουσίας κατά την ευαίσθητη περίοδο της εφηβείας, ειδικά στην ηλικία 6-16 ετών, όπου η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη.

Στη συζήτηση που πραγματοποιεί, ο Ασκητής εστιάζει στην αύξηση της βίας και των επιθετικών συμπεριφορών μεταξύ των νέων και τονίζει ότι η υποστήριξη και η ενεργή επικοινωνία με τα παιδιά αποτελούν κρίσιμους παράγοντες πρόληψης αυτών των φαινομένων. Η παρουσία των γονέων, σύμφωνα με τον καθηγητή, δεν περιορίζεται μόνο στη φυσική επίβλεψη, αλλά περιλαμβάνει την ουσιαστική συμμετοχή στη ζωή του παιδιού, την κατανόηση των συναισθημάτων του και τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για έκφραση και ανάπτυξη.

Η περίοδος αυτή θεωρείται καθοριστική για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της συναισθηματικής ισορροπίας των παιδιών. Η ενεργή γονική εμπλοκή μπορεί να προλάβει την εμφάνιση επιθετικών συμπεριφορών, να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση των παιδιών και να διασφαλίσει την ψυχική τους υγεία σε βάθος χρόνου.

Ο Θάνος Ασκητής υπενθυμίζει στους γονείς ότι η εφηβεία είναι μια περίοδος που απαιτεί όχι αυστηρότητα ή απομάκρυνση, αλλά συνεχή παρουσία, κατανόηση και καθοδήγηση, στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη ζωή ενός παιδιού και να επηρεάσουν θετικά την κοινωνική του προσαρμογή και τη συναισθηματική του ευημερία.

