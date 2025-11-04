Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, όπως κάθε Τρίτη, θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube, στις 19:00.

Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει απόψε 2.130.000 ευρώ μετά το νέο τζάκποτ που σημειώθηκε στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης.

Στην 43η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 24548, σειρά η 9η και στοιχείο το Β.

Ο τυχερός λαχνός δεν είχε πωληθεί άρα υπήρξε νέο τζάκποτ και έτσι τα κέρδη της 43ης κλήρωσης διαμορφώθηκαν ως εξής: ο αριθμός 24548 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 8η, 9η και 10η, και στοιχεία Α - Ε κέρδισαν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 ευρώ κέρδισαν ο 64445 σε όλες τις σειρές. Επίσης από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι αριθμοί: 361, 16488, 19272, 35240, 40418, 47305, 51522, 54671 και 71592.