Η απάντηση της Μιχαηλίδου στις αντιδράσεις ομάδας κατοίκων του Αμαρουσίου, που προσπαθούν να σταματήσουν τη δημιουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να εμποδίσει τη δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), ούτε στο Μαρούσι ούτε πουθενά αλλού.

«Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ζουν μέσα στην κοινωνία, όχι στο περιθώριο, είναι αδιαπραγμάτευτο», δήλωσε σε συνέντευξή της στο ΣΚΑΙ. Η δήλωση της Υπουργού έρχεται μετά τις αντιδράσεις μιας ομάδας κατοίκων του Αμαρουσίου, που προσπαθούν να σταματήσουν την ανέγερση δύο μικρών ΣΥΔ του Συλλόγου «Αμαρυλλίς» σε οικόπεδο 287 τ.μ., δωρεά για κοινωνικό σκοπό.

Οι Στέγες αυτές θα φιλοξενήσουν συνολικά οκτώ συμπολίτες με αναπηρία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ζουν με αυτονομία, ασφάλεια και αξιοπρέπεια εντός του κοινωνικού ιστού. Παρά τις αντιδράσεις περί «απώλειας πρασίνου» ή «κυκλοφοριακής επιβάρυνσης», ο δωρητής και το Υπουργείο υπογραμμίζουν ότι οι ΣΥΔ δεν επηρεάζουν την περιοχή: το οικοδομήσιμο μέρος καλύπτει λιγότερο από το 3% της συνολικής έκτασης, ενώ απέναντι υπάρχει ήδη κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. Οι ΣΥΔ είναι κανονικές κατοικίες, έως 4 ατόμων, μέσα στις γειτονιές, και όχι ιδρύματα, ενισχύοντας αντί να επιβαρύνουν την κοινότητα. Σήμερα λειτουργούν 152 ΣΥΔ σε όλη τη χώρα, με 823 διαμένοντες, ενώ μόνο στην Αττική υπάρχουν 67 Στέγες, από τον Πειραιά και το Ψυχικό μέχρι τη Γλυφάδα, τη Ραφήνα και τα Μελίσσια, χωρίς να έχουν υπάρξει προβλήματα, αλλά με θετική αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες.

«Ντροπή σε όσους προσπαθούν να εμποδίσουν τη δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης»

Το Υπουργείο καλεί τον Δήμο Αμαρουσίου να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να μην χαθεί χρόνος και να υπηρετηθεί το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να έχουν το δικό τους σπίτι στην πόλη. Η κυβέρνηση έχει ήδη καλύψει πλήρως το κόστος λειτουργίας των ΣΥΔ, ενισχύοντας την πολιτική ανεξάρτητης διαβίωσης.

Όπως καταλήγει η Υπουργός: «Η κοινωνία δεν προοδεύει όταν γυρνά την πλάτη στους πιο ευάλωτους· προοδεύει όταν τους αγκαλιάζει. Όσοι αντιδρούν δεν υπερασπίζονται το Μαρούσι — υπερασπίζονται τη δική τους αναλγησία».

