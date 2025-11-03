Οι «ανεπιθύμητοι» της ΕΥΠ και η παρακολούθηση με το κακόβουλο λογισμικό predator. Τι κατέθεσε πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ.

Διόλου αθώο δεν ήταν το μήνυμα «Κοριτσάκι μου θυμάσαι» το οποίο είχε λάβει στο κινητό της τηλέφωνο η πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ η οποία κατέθεσε στη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών, θύμα και η ίδια παρακολούθησης με το κακόβουλο λογισμικό Predator.

Η μάρτυρας η οποία σήμερα υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, καταθέτοντας ως μάρτυρας στο δικαστήριο περιέγραψε πως αντιλήφθηκε ότι το τηλέφωνο είχε παγιδευτεί, αφότου είχε ήδη πάρει μετάταξη για άλλη υπηρεσία ως «ανεπιθύμητη». Η μάρτυρας Μαρία Ζωή Σακαλή εμφανίστηκε βέβαιη για την εμπλοκή της ΕΥΠ στην παρακολούθησή της λέγοντας:

«Είμαι 100% σίγουρη ότι μου έστειλε το μήνυμα η ΕΥΠ. Η Υπηρεσία δεν έκανε κανέναν έλεγχο ενώ παγιδεύτηκαν στελέχη της. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά αλλού» είπε , απαντώντας σε ερωτήσεις του δικηγόρου υποστήριξης κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος εκπροσωπεί το δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη ο οποίος ήταν επίσης στη λίστα των παρακολουθούμενων. Για το λόγο αυτό η μάρτυρας, όπως ανέφερε,κατέθεσε προσωποποιημένη μήνυση στη δικαιοσύνη, καθώς ο μοναδικός που είχε λόγο να την παρακολουθήσει ήταν η ΕΥΠ .

Η μετάταξη σε υπηρεσία χωρίς αντικείμενο πριν την παγίδευση του τηλεφώνου

Η μάρτυρας εξήγησε πως το μήνυμα που έγραφε « Κοριτσάκι μου θυμάσαι», είχε ένα link κι έφτασε στο κινητό της ,όπως είπε την ώρα που βρισκόταν στο γραφείο του δικηγόρου της, ετοιμάζοντας υπόμνημα αναφορικά με μηνυτήρια αναφορά την οποία είχε καταθέσει μαζί με άλλους συναδέλφους της, επειδή είχαν θεωρηθεί «ανεπιθύμητοι» και μετήχθησαν σε υπηρεσία άνευ αντικειμένου. Τότε, όπως πρόσθεσε η μάρτυρας, δεν κατάλαβε πως είχε τεθεί υπό τηλεφωνική παρακολούθηση. Το καλοκαίρι του 2023 το έμαθε επισήμως από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που την ενημέρωσε σχετικά.

«Ήταν 23/11/21 όταν έλαβα ένα μήνυμα που έλεγε "Κοριτσάκι μου θυμάσαι;" Και είχε ένα link. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στο γραφείο του δικηγόρου μου για να φτιάξουμε το υπόμνημα για την αναφορά που είχαμε καταθέσει και επρόκειτο να κατονομασουμε σε αυτό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό... Μου φαινόταν περίεργο το μήνυμα αλλά τότε δεν μπορούσε να πιστέψω ότι έλαβα μήνυμα με κακόβουλο λογισμικό μέχρι που ενημερώθηκαν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», υποστήριξε.

Η μάρτυρας εξέφρασε την απορία της για τη στάση που τήρησε η ΕΥΠ ενώ «θα έπρεπε να κινήσει γη και ουρανό γιατί μιλάμε για λειτουργία κακόβουλου λογισμικου που παρακολουθούσε στόχους εθνικού ενδιαφέροντος», ενώ πρόσθεσε πως πιστεύει η προμήθεια του pradator έγινε μέσα σε άλλη νόμιμη προμήθεια.

Όλη η κατάθεση

Ειδικότερα η μάρτυρας Μαρία Ζωή Σακαλή κατέθεσε: «Από το 2007 έως έως το 2021 ήμουν στην ΕΥΠ. Τον Δεκέμβριο του 2021 με τροπολογία μεταταχθήκαμε σε άλλη υπηρεσία στην ΕΛ.ΑΣ. Στα μέσα Ιουλίου 2021 δημιουργήθηκε μια υποδιεύθυνση, η οποία συστάθηκε με υπογραφή του κυρίου Δημητριάδη. Το λέω αυτό γιατί την αρμοδιότητα σύστασης της είχε ο κ Δημητριάδης.Το τονίζω γιατί συνδέεται με την υπόθεση. Η υποδιεύθυνση αυτή δεν είχε αντικείμενο, αφού ήταν εικονική… Μας μετακίνησαν γιατί δεν είμαστε αρεστοί στη διοίκηση».

Πρόεδρος: Εσείς γιατί δεν είσαστε αρεστή, τι είχατε αντιληφθεί;

Μάρτυρας: Υπήρχαν διάφορα προβλήματα στις συνθέσεις των συμβουλίων, δεν είχαμε κατευθύνσεις για να μπορέσουμε να εργαστούμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ειχαμε αντιδράσει γιατί είμαστε τόσο καιρό εκεί στην υπηρεσία και δεν κάναμε τίποτα. Στις 16/9/21 αποστείλαμε εξώδικο στον διοικητή. Δεν είχαμε καμία απάντηση. Εμείς συνεχίζαμε να πηγαίνουμε εκεί και να κοιταζόμαστε. Στη συνέχεια καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία για παράβαση καθήκοντος.

Η ίδια και οι συνάδελφοι της, όπως πρόσθεσε, μετά την μετάταξη τους στην ΕΛΑΣ προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και κέρδισαν το δικαστήριο,αλλά δεν έχει εφαρμοστεί η απόφαση.

Πρόεδρος: Είχατε ενημέρωση από την ΕΥΠ για την παρακολούθηση του κινητού σας;

Μάρτυρας: Έχω υποβάλει αίτημα, αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Θεωρώ ότι στη δική μου περίπτωση θα είχε επιλεγεί άλλος τρόπος παρακολούθησης μου.

Πρόεδρος: Τι θα μπορούσε και ποιος να μάθει;

Μάρτυρας: Παγιδεύτηκα. Εγω δεν είχα καμία εμπλοκή ούτε με πολιτικούς, ούτε με κομματα. Οταν παγιδεύτηκα ήμουν στο γραφείο του δικηγόρου μου εν γνώσει της υπηρεσίας. Επειδη ξέρω τη λειτουργία του Pradator πιστεύω ότι ήθελε να ακούσουν κάτι ή να έχουν πρόσβαση σε κάποιο αρχείο.

Πρόεδρος: Τους κατηγορουμένους τους γνωρίζατε;

Μάρτυρας: Όχι. Ενημερώθηκα για τη σύνδεση τους με την εταιρεία και με τον λογισμικό με βάση όσα προέκυψαν από την έρευνα. Οι συνδέσεις των εταιρειών έχουν προκύψει σε απόλυτο βαθμό από τη δικογραφία .Η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε αντί της Κύπρου για την εξαγωγή του λογισμικού. Κατα τη γνώμη μου πιθανότητα να κρύφτηκε η δαπάνη μέσα σε νόμιμη δαπάνη για άλλη νόμιμη σύμβαση .

Πρόεδρος: Μπήκατε στον πειρασμό να ελέγξετε το κινητό σας;

Μάρτυρας: Δεν υπάρχει κάποια εταιρεία στην Ελλάδα αν και θα έπρεπε να υπάρχει.

Εισαγγελέας: Σε αυτή τη διεύθυνση της ΕΥΠ πενήντα άνθρωποι τι κάνατε;

Μάρτυρας: Για πέντε μήνες δεν κάναμε τίποτα. Πηγαίναμε, πίναμε καφέ και φεύγαμε.

Εισαγγελέας: Ποιοι πήγαιναν εκεί, οι ανεπιθύμητοι!

Μάρτυρας: Ναι.Η βούληση της διοίκησης ήταν να αδειάσουν κάποιες θέσεις για να προσληφθούν κάποια άλλα άτομα. Δεν δικαιολογείται αλλιώς να μένουν οι θέσεις μας και να φεύγουμε εμείς.

Εισαγγελέας: Άλλοι συνάδελφοι σας έλαβαν τέτοια μήνυμα;

Μάρτυρας: Ξέρω ότι σίγουρα μια ακόμα συνάδελφος.

«Εγώ παρακολουθήθηκα γιατί καταθέσαμε τη μήνυση η οποία στρεφόταν ουσιαστικά σε βάρος κατά του πρωθυπουργού» επανέλαβε η μάρτυρας, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο που έγιναν οι έρευνες που είχαν διεκπεραιωτικό χαρακτήρα .