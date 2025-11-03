Η ποινική δικογραφία σχηματίστηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Την Παρασκευή 7/11/2025 δικάζονται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών δύο επιθεωρητές-ελεγκτές της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος σε σχέση με έλεγχο που διενήργησαν το 2021 για κακοδιαχείριση της Σύμβασης 717 περί ανάταξης και αναβάθμισης του συστήματος σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης του Αξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνα.

Η ποινική δικογραφία σχηματίστηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και καταρχήν τέθηκε στο αρχείο από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, δυνάμει του απαλλακτικού πορίσματος που συνέταξαν οι παραπάνω ελεγκτές.

Οι τελευταίοι διατυπώνουν αναντίστοιχα, σε σχέση με τα ευρήματα συμπεράσματα, στην από 27/9/2021 έκθεση ελέγχου τους και μετ’ επιτάσεως αποφαίνονται ότι καμία ποινική ευθύνη δεν φέρουν τα μέλη της διοίκησης και τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ για την κακοδιαχείριση της σύμβασης, παρά μόνο πειθαρχική. Η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο και πάλι με ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αποτέλεσμα ο σχηματισμός δύο δικογραφιών: μία για το ΔΣ και στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ για τρία κακουργήματα, απιστία, απάτη και έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, και μία σε βάρος των ελεγκτών που φέρονται να συγκάλυψαν τις ποινικές τους ευθύνες.

Η οικονομική ζημιά του ελληνικού δημοσίου αλλά και της ΕΕ εκτιμάται στα 14,5 εκατ. ευρώ.