Αύριο θα είναι μία ιδιαίτερα βροχερή μέρα για όλη την χώρα εκτός των Δεδεκανήσων. Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει και την Αττική με σφοδρές βροχές και καταιγίδες.

Ανατροπή του καιρού από αύριο με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Εκτός κάδρου δεν θα μείνει ούτε η Αττική όπου αύριο όπου η κακοκαιρία αναμένεται να φέρει σφοδρές καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ήδη έχουν ξεκινήσει βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα. Βροχές θα πέσουν σε Ιόνιο, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησο ενώ προς το βράδυ θα ενταθούν τα φαινόμενα.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν θα υπάρχουν φαινόμενα και ο καιρός θα είναι σχετικά καλός. Όπως είπε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, στην Αττική θα παραμείνουν οι καλές καιρικές συνθήκες μέχρι και αύριο. Από το μεσημέρι όμως και μετά θα πέσουν βροχές και καταιγίδες.

Τέλος ανέφερε πως δυνατές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πέσουν την Τετάρτη σε ανατολική Στερέα, Σποράδες και Χαλκιδική.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddysxeh74ej5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με την σειρά του ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε πως «Τρίτη και Τετάρτη θα δούμε αρκετές και έντονες βροχές και η κακοκαιρία αυτή θα απασχολήσει ολόκληρη τη χώρα.

Τα πιο έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε προς την κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Και ο νομός Αττικής θα δεχθεί αρκετές βροχές κοντά στην Τετάρτη.

Την Τετάρτη θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός και να περιορίζεται η κακοκαιρία προς τα ανατολικά και νότια - Θεσσαλία, Εύβοια Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Αττικοβοιωτία-.

Προσοχή γιατί τα φαινόμενα μπορεί να είναι επικίνδυνα.

Τη Πέμπτη πάμε με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες. Πάντως η εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας θα χαρακτηρίζεται από άστατες καιρικές συνθήκες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddytdsykup3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με το windy, σφοδρές καταιγίδες θα πέσουν στην Αττική αύριο το μεσημέρι, γύρω στη μία. Ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν και περιοχές της Βοιωτίας. Στις 2 το μεσημέρι, καταιγίδες θα πέσουν σε Θρακομακεδώνες, Παιανία, Ραφήνα, Καπανδρίτι, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Νέα Μάκρη, Αρτέμιδα, Σπάτα, Κορωπί αλλά και στο κέντρο της Αθήνας και στις γύρω περιοχές.

Προς το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στο κέντρο της Αθήνας με τον καιρό να «δείχνει» άγριες διαθέσεις ακόμα και στα νότια προάστια. Οι ισχυρές καταιγίδες να συνεχιστούν και στο κέντρο της Αθήνας. Τα φαινόμενα θα έχουν μειωθεί μετά τις 9 το βράδυ.