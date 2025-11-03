Στο δρόμο για τα ΕΛΤΑ χιλιάδες πολίτες. Δεν τους πείθουν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Τεράστιο κύμα αντιδράσεων προκλήθηκε σε όλη τη χώρα από την απόφαση να μπει λουκέτο σχεδόν στα μισά υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εργαζόμενοι και πολίτες βγήκαν στο δρόμο για να διαμαρτυρηθούν για την αποψίλωση των υπηρεσιών σε πόλεις και χωριά της Περιφέρειας. Δεν πείθονται από την ανακοίνωση της αναστολής του κλεισίματος και έχουν σοβαρά επιχειρήματα για να στηρίξουν το έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στην κεντρική εξουσία.

Η πρωτοφανής αμεσότητα και η ομοιογένεια των κινητοποιήσεων των τοπικών κοινωνικών, αναδεικνύει τη συσσωρευμένη οργή των ανθρώπων της περιφέρειας για την εντεινόμενη απαξίωση των υπηρεσιών. Τα ΕΛΤΑ, είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι. Για τους κάτοικους των απομακρυσμένων περιοχών, των ορεινών χωριών και ιδίως των ηλικιωμένων, τα ΕΛΤΑ δεν είναι απλά μια ζημιογόνα επιχείρηση. Είναι η επαφή τους με τον κόσμο, η επικοινωνία τους, η τράπεζά τους, οι υποχρεώσεις τους, η σύνταξή τους, η ζωή τους.

Και αυτή η ζωή περιορίζεται διαρκώς. Οι νέοι φεύγουν, τα σχολεία κλείνουν και ακολουθούν οι υπηρεσίες. Έκλεισαν τα αστυνομικά τμήματα, οι εφορίες, οι υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, οι τράπεζες, έκλεισαν τα καφενεία. Οι κατά βάση αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές δέχονται διαδοχικά πλήγματα και η οργή μεγαλώνει.

«Να τους δώσουμε τα κλειδιά των Δήμων να τελειώνουμε»

Στη Λάρισα άμεσα με το άκουσμα της είδησης, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του larissanet.gr, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κεντρικό κατάστημα ΕΛΤΑ της πόλης.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, ανακοινώθηκε ότι θα μπει «λουκέτο» στα καταστήματα Τυρνάβου, Αγιάς και Συκουρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι μεγάλων περιοχών θα μείνουν χωρίς ταχυδρομική και τραπεζική κάλυψη και θα είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται στη Λάρισα για τις καθημερινές τους ανάγκες.

«Είναι ένα ακόμα πλήγμα για την τοπική κοινωνία», ανέφερε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής. Ο δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης τόνισε ότι πρόκειται για μια απόφαση που έχει αναστατώσει κατοίκους και επιχειρηματίες. «Αφού μας λένε ότι τα ΕΛΤΑ είναι στο υπερταμείο, ας βάλουν και τους δήμους εκεί και να τους δώσουμε τα και τα κλειδιά», ανέφερε με οργή. «Ξηλώνουν τις υπηρεσίες από την ύπαιθρο. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, αλλά κατάντια. Με τέτοιες αποφάσεις θέλουν να εξαφανίσουν τον κόσμο από τα χωριά και τις μικρές πόλεις», πρόσθεσε ο δήμαρχος Αγιάς, Αντώνης Γκουντάρας.

Αγανάκτηση εξέφρασε ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ Βελεστίνου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του magnesianews.gr, ο δήμαρχος σε ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι το κλείσιμο του υποκαταστήματος «υπονομεύει την τοπική οικονομία, στερώντας από επαγγελματίες και επιχειρήσεις μια βασική υποδομή επικοινωνίας και εξυπηρέτησης. Αντιβαίνει στην αρχή της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ζαγοράς– Μουρεσίου Κωνσταντίνος Καραγεωργίου, τονίζει σε δήλωσή του ότι «δεν είναι δυνατόν να ευαγγελιζόμαστε την στήριξη των περιφερειακών και απομακρυσμένων περιοχών επιτρέποντας παράλληλα την κατάργηση καθολικών φορέων υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως λειτουργούσαν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ μέχρι σήμερα, ιδίως για τους μεγαλύτερους σε ηλικία και πιο ευάλωτους συμπολίτες μας».

Έντονη ήταν η αντίδραση των πολιτών έξω από τα καταστήματα των ΕΛΤΑ σε δήμους της Ηλείας. Σύμφωνα με το ilialive.gr , πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από τα ΕΛΤΑ στα Κρέστενα. Ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας- Κρεστένων, Σάκης Μπαλιούκος, επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ που οδηγεί την ύπαιθρο σε μαρασμό, «δεν μπορούν να ξηλώνουν τις ζωές μας» ανέφερε χαρακτηριστικά και προέτρεψε τους δημότες να αμύνονται σε ό,τι αρνητικό συμβαίνει στον τόπο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του enanews.gr ο Δήμαρχος Παγγαίου, αντιδρώντας στο «λουκέτο», μίλησε για απόφαση που «πλήττει την κοινωνική συνοχή και δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δημοτών, σε μια εποχή που η Πολιτεία οφείλει να βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και όχι να αποσύρεται από την περιφέρεια».

Άμεση ήταν η κινητοποίηση δήμων της Αργολίδας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του argolika.gr, το Δημοτικό Συμβούλιο Επιδαύρου εξέδωσε ψήφισμα κατά του κλεισίματος των ΕΛ.ΤΑ και με οργισμένη ανάρτηση ο Δήμαρχος Επιδαύρου, Τάσος Χρόνης, τόνισε ότι «η επαρχία πεθαίνει και υποβαθμίζεται! Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του άμεσα».

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, Πάνος Κεπαπτσόγλου σε ανάρτησή του, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του oladeka.com, τονίζει ότι «η κατάργηση του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ Άργους Ορεστικού, χωρίς διαβούλευση, χωρίς ενημέρωση και χωρίς σεβασμό στις ανάγκες της κοινωνίας μας, αποτελεί πλήγμα για τον τόπο μας, τους δημότες μας και την τοπική οικονομία» και ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος θα προστατεύσει τα συμφέροντα των πολιτών.

«Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε αξιοπρέπεια»

Στη Ροδόπη, σύμφωνα με το paratiritis-news.gr ανακοινώθηκε ότι θα κλείσει το υποκατάστημα στο χωριό της Ξυλαγανής. Η είδηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κατοίκων που δικαίως εκφράζουν φόβους για περαιτέρω υποβάθμιση του οικισμού σε συνέχεια της απομάκρυνσης διαφόρων υπηρεσιών τα προηγούμενα χρόνια.

Σε πρώτη αντίδραση, οι τρεις σύλλογοι της Ξυλαγανής με ανοιχτή επιστολή, καλούν τους αρμοδίους να αναλάβουν δράση, προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη. «Δεν ζητούμε προνόμια. Ζητούμε τα αυτονόητα: να μπορούμε να ζούμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια» τονίζουν οι τρεις σύλλογοι στην επιστολή τους, περιγράφοντας συνοπτικά τη σταδιακή υποβάθμιση και απογύμνωση από υπηρεσίες που υφίσταται ο τόπος εδώ και δύο δεκαετίες.

Έντεκα υποκαταστήματα ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν στην Ήπειρο. Όπως γράφει το epiruspost.gr το κύμα των λουκέτων πλήττει ακόμη και κωμοπόλεις όπως η Φιλιππιάδα, η Παραμυθιά και το Μέτσοβο, όπου τα ταχυδρομεία εξυπηρετούσαν δεκάδες χωριά και εκατοντάδες ηλικιωμένους κατοίκους. Η απόφαση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από Δήμους και τοπικούς φορείς, που κάνουν λόγο για εγκατάλειψη της υπαίθρου και για μια ακόμη υπηρεσία που απομακρύνεται από τις απομακρυσμένες κοινότητες της Ηπείρου.

Τα ΕΛΤΑ δεν είναι για γράμματα στον Άη Βασίλη – Επηρεάζονται ακόμη και τα βενζινάδικα

Οι πολίτες των απομακρυσμένων περιοχών έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας και δεν πείθονται από την αναστολή του «λουκέτου», άλλωστε από το 2020 μέχρι το 2023 έκλεισαν 227 καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας stonisi.gr tο τρίμηνο που ανακοίνωσαν τα ΕΛΤΑ δεν αποτελεί ακύρωση του σχεδίου, αλλά παράταση για διαβούλευση και αναζήτηση συμβιβαστικών λύσεων.

Για τους κατοίκους των ακριτικών περιοχών τα ΕΛΤΑ δεν είναι απλά ταχυδρομικές υπηρεσίες. Όπως συμπληρώνει το ρεπορτάζ, η Ένωση Βενζινοπωλών Λέσβου σε παρέμβασή της εξέφρασε την ανησυχία της για την καθημερινή λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων και την εύρυθμη οικονομική δραστηριότητα στις τοπικές κοινωνίες. Με επιστολή διαμαρτυρίας η Ένωση ζητά να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η πλήρης υποβάθμιση των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον κ. Μαλλή, πρατήρια σε ευρείες γεωγραφικές ζώνες όπως Μανταμάδος, Ερεσός, Μόλυβος, Πέτρα, Άναξος αλλά και οι νότιες περιοχές του νησιού Πλωμάρι και Αγιάσος, θα αναγκάζονται πλέον να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν σε γκισέ της τράπεζας στη Μυτιλήνη ή στην Καλλονή. Μία εξέλιξη που δεν αυξάνει μόνο το κόστος και τον χρόνο μετακίνησης, αλλά δημιουργεί και πρόσθετους κινδύνους αφού οι επιχειρηματίες θα βρίσκονται να μεταφέρουν μεγάλα ποσά μετρητών στον δρόμο.

«Το κλείσιμο των ΕΛΤΑ πλήττει την εξυπηρέτηση του κόσμου και δημιουργεί παράλληλα σοβαρό λειτουργικό ζήτημα σε επιχειρήσεις που αποτελούν ζωτική υποδομή για τις τοπικές κοινωνίες» υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ένωσης καλώντας τους αρμόδιους φορείς να αναστείλουν άμεσα τις αποφάσεις που αποδυναμώνουν τη νησιωτική οικονομία.

«Εκσυγχρονισμός» με λουκέτα

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις και στο νομό Φωκίδας στην αποψίλωση βασικών δομών και υποδομών συνεχίζεται ακατάπαυστα. Το νέο επεισόδιο στη μακρά λίστα λουκέτων στην περιοχή έρχεται από τα ΕΛΤΑ, όπως γράφει ο Ηλίας Τσίγκας, από το fokidanews.gr, και η «καμπάνα» ηχεί για τα υποκαταστήματα των Δελφών και της Ιτέας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «ο εκσυγχρονισμός» του προκάλεσε το κλείσιμο πολλών υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους εκείνα της Γραβιάς, για λόγους… κόστους και του Ευπαλίου, παρά τις περί του αντιθέτου προεκλογικές διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις τοπικού Βουλευτή κ. Μπούγα στους κατοίκους της περιοχής. Στην ευρύτερη περιοχής της Στερεάς είχαν κατεβάσει τα ρολά και τα υποκαταστήματα σε Μαλεσίνα, Κρίκελλο, Φουρνά και Αμάρυνθο.

Οι τοπικοί φορείς είναι πλέον δύσπιστοι. Η ανακοίνωση των νέων λουκέτων προκάλεσε την άμεση αντίδραση των Δημοτικών αρχών Δελφών και Ιτέας για να καθοριστούν οι επόμενες δράσεις. Όπως επισημαίνει ο Ηλίας Τσίγκας, στη λίστα των λουκέτων στη Βοιωτία, μπαίνουν τα καταστήματα σε Δίστομο, Ορχομενό και Σχηματάρι. Ειδικά για εκείνο του Διστόμου, να υπενθυμίσουμε πως ακολουθεί την τύχη εκείνου στην Παραλία Διστόμου (Άσπρα Σπίτια), αφήνοντας συνολικά γυμνή την περιοχή από υπηρεσίες ΕΛΤΑ. Ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας με απόφασή του δηλώνει ότι θα αναλάβει τα πάγια έξοδα του υποκαταστήματος προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό.

Τα ΕΛΤΑ ήταν η αφορμή

Το κλείσιμο των ΕΛΤΑ και οι πρωτοφανείς αντιδράσεις, όπως γράφει η Βάσω Σκουλίκα από το epiruspost.gr «είναι η αφορμή για να… ξεσπάσει αυτή η άλλη Ελλάδα, η μονίμως ξεχασμένη από το κράτος της Αθήνας. Η σωρεία αντιδράσεων που καταγράφεται τα τελευταία 24ωρα δεν είναι μόνο για τα ΕΛΤΑ. Τα λουκέτα αυτά ήταν η σταγόνα σε ένα ποτήρι που ξεχείλιζε από οργή γιατί η ύπαιθρος συστηματικά και μεθοδευμένα εγκαταλείπεται».

Όπως εύστοχα σημειώνει, από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 ξεκινούσε η αντίστροφη μέτρηση για τις παραμεθόριες περιοχές, τις ορεινές και απομακρυσμένες. Το δημογραφικό άφηνε βαθύ αποτύπωμα και τα σχολεία έκλειναν το ένα μετά το άλλο.

Κάπου εκεί ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις του κράτους!

Ξεκίνησε το κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών σε κωμοπόλεις ή κεφαλοχώρια (…) Αγροτικά ιατρεία έβαλαν λουκέτο, εφορείες, υποθηκοφυλακεία και τράπεζες εγκατέλειψαν τις περιοχές αυτές. Αστυνομικοί σταθμοί και τμήματα συρρικνώθηκαν. Όλο και περισσότερα σπίτια έκλειναν, τα καφενεία λιγόστευαν, τα χωριά ερήμωναν. Κανένα ουσιαστικό μέτρο για στήριξη των περιοχών, για στήριξη των ανθρώπων, για ενθάρρυνση και των λίγων που παραμένουν και δραστηριοποιούνται.

Κανένα κίνητρο(…)

Οι βαρύγδουπες εξαγγελίες για ανασυγκρότηση, για ανάπτυξη, για ξαναζωντάνεμα, είναι ανέξοδες και κενό γράμμα. Γιατί η πράξη δείχνει ακριβώς το αντίθετο.

Τα ΕΛΤΑ είναι η αφορμή.

Η ύπαιθρος θυμώνει και δεν θα ξεθυμάνει εύκολα» καταλήγει η δημοσιογράφος.