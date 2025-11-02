Τι αναφέρει στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με μία ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 28/2/23», διαψεύδει ότι έχει δημιουργήσει πολιτικό κόμμα, με το όνομα «Το κύμα», όπως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες.

Μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού, αναφέρει στην ανάρτησή της πως το να λένε ότι έχει δημιουργήσει πολιτικό κόμμα, χωρίς να ερωτηθεί καν η ίδια, αποτελεί μία δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να τη συνδέσουν με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή.

Η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα. Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο!

Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων Υπουργών του.

Η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων.

Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση!

Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό».

{https://www.facebook.com/maria.karystianou/posts/4255098561480536?ref=embed_post}