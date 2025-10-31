Θα εκτελεστούν εργασίες στη λεωφόρο Μεσογείων.

Κλειστή θα είναι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας σε τμήμα της λεωφόρου Μεσογείων- για συγκεκριμένες ώρες- το Σαββατοκύριακο (1-2/11), λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Από τις 08:00 έως τις 17:00, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η διακοπή κυκλοφορίας αφορά το τμήμα της λεωφόρου μεταξύ των ο.α. 259 και 497, περιοχής των δήμων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου - Χολαργού και Φιλοθέης - Ψυχικού.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.