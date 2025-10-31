Εντοπίστηκε στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Αστυνομικοί εντόπισαν αυτοσχέδιο σουβλί, μήκους 15 εκατοστών, κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποίησαν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αξιοποιώντας πληροφορίες, έκαναν έρευνα παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Σε κελί, όπου κρατούνταν δύο Έλληνες, εντοπίστηκε μεταλλική ράβδος μήκους 15 εκατοστών, κυρτή στη μία άκρη, τυλιγμένη με κομμάτι υφάσματος. Το αυτοσχέδιο σουβλί ήταν επιμελώς κρυμμένο σε μηχανισμό ρολού παραθύρου.

Οι κατηγορούμενοι, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

{https://x.com/hellenicpolice/status/1984304367369879583}