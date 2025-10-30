Μποτιλιαρισμένοι οι δρόμοι της Αττικής για ένα ακόμη απόγευμα, σε ποια σημεία οι οδηγοί είναι «κολλημένοι».

Κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφονται την τελευταία ώρα στην Αττική Οδό με την υπομονή των οδηγών να είναι απαραίτητη. Μάλιστα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Αττικής Οδού οι καθυστερήσεις αγγίζουν και τα 20 λεπτά. Ειδικότερα, καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, με χρόνο αναμονής περίπου 15’-20’ από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Αντίστοιχες καθυστερήσεις 15’-20’ καταγράφονται και στην έξοδο για Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10’-15’ στην έξοδο για Λαμία.

Με νεότερη ενημέρωση η Αττική Οδός ενημερώνει για αθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20’-25’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄ από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Μαραθώνος αλλά και για Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία.

Πώς διαμορφώνεται η κίνηση τώρα

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα εξής σημεία: Αθηνών–Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη - έξοδος), Αθηνών–Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών - είσοδος), Λεωφόρος Κηφισού (άνοδος), Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη και ρεύμα προς Ηλιούπολη), Λεωφόρος Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος), Βασιλίσσης Σοφίας (άνοδος και κάθοδος), Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Βασιλίσσης Αμαλίας και Φιλελλήνων. Οι οδηγοί συνιστάται να δείξουν υπομονή, να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχαίας και, όπου είναι δυνατόν, να προγραμματίζουν εναλλακτικές διαδρομές.