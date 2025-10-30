Ο Δήμος Αθηναίων θα κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και παραμένει στη διάθεση των πολιτών για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι η ιστοσελίδα «QR Code Δήμος Αθηναίων – Για Καταστήματα, Περίπτερα & Οικοδομικά Έργα» (https://qrcode-cityofathens.gr/) δεν έχει καμία σχέση με τον Δήμο.

Η πλατφόρμα παραπλανητικά χρησιμοποιεί το έμβλημα του Δήμου και ζητά αμοιβή για QR code, κάτι που δεν απαιτείται από τον Δήμο. Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι:

Δεν έχει εξουσιοδοτήσει καμία τέτοια υπηρεσία.

Δεν χρεώνει την έκδοση QR code.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πρέπει να επισκέπτονται μόνο τον επίσημο ιστότοπο www.cityofathens.gr για τις συναλλαγές τους. Ο Δήμος θα λάβει όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προστασία του κοινού.







