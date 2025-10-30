Στον οδηγό του οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Ένας 26χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στην Περιφερειακή Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με 174 χιλιόμετρα την ώρα – δηλαδή 94 χλμ/ώρα πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 80 χλμ/ώρα.

Τον οδηγό εντόπισαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, μέσω ειδικής συσκευής radar. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος δεν διέθετε ούτε δίπλωμα οδήγησης, γεγονός που ενέτεινε τη σοβαρότητα της παράβασης.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.