Ένας 26χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στην Περιφερειακή Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με 174 χιλιόμετρα την ώρα – δηλαδή 94 χλμ/ώρα πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 80 χλμ/ώρα.
Τον οδηγό εντόπισαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, μέσω ειδικής συσκευής radar. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος δεν διέθετε ούτε δίπλωμα οδήγησης, γεγονός που ενέτεινε τη σοβαρότητα της παράβασης.
Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.