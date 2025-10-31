Διευρύνουν το ωράριό τους 33 αστυνομικά τμήματα της Αττικής προκειμένου να εξυπηρετήσουν το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για τις νέες ταυτότητες.

Για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών για την έκδοση νέων αστυνομικών ταυτοτήτων, αποφασίστηκε η επέκταση ωραρίου λειτουργίας σε 33 Γραφεία Ταυτοτήτων σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας.

Στόχος είναι να μειωθούν σημαντικά οι χρόνοι αναμονής και να αυξηθεί η διαθεσιμότητα ραντεβού. Οι πολίτες μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού τους ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας στο gov.gr επιλεγοντας το ΑΤ που επιθυμούν, βλέποντας την διαθεσιμότητα και επιλέγοντας την ημερομηνία και την ώρα.

Η λίστα με τα νέα 33 γραφεία με διευρυμένο ωράριο για την έκδοση νέας ταυτότητας

Αττική: Συντάγματος, Κυψέλης, Ακροπόλεως, Ομόνοιας, Φιλοθέης-Ψυχικού, Ζωγράφου, Νέας Σμύρνης, Δάφνης – Υμηττού, Ηρακλείου, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Μεταμόρφωσης, Πεύκης – Λυκόβρυσης, Χαλανδρίου, Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Χαϊδαρίου, Δημοτικού Θεάτρου, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Αχαρνών, Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερμίου και Παιανίας.

Θεσσαλονίκη: Λαγκαδά.

Λοιπή Ελλάδα: Μαλεβιζίου (Ηράκλειο), Αβδήρων (Ξάνθη), Νέστου και Παγγαίου (Καβάλα), Σαπών (Ροδόπη), Αλεξάνδρειας (Ημαθία) και Υποδιεύθυνση Θήρας (Κυκλάδες).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων παρέχονται στον Οδηγό του Πολίτη της Ελληνικής Αστυνομίας εδώ