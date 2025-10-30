Περισσότερα ραντεβού είναι διαθέσιμα από χτες για νέες ταυτότητες μετά τα προβλήματα μη διαθεσιμότητας που παρατηρήθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Αδύνατη ήταν η έρευση διαθέσιμου ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας. Για τον λόγο αυτό, γνωστό έγινε ότι διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας σε 33 αστυνομικά τμήματα της Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη, από τον Μάρτιο του 2024 το ωράριο λειτουργίας είχε επεκταθεί σε περισσότερες από 80 Υπηρεσίες πανελλαδικά, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας για την έκδοση της νέου τύπου ταυτότητας.

Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους μέσω της σχετικής ενότητας στο gov.gr, επιλέγοντας την Υπηρεσία, την ημέρα και την ώρα που τους εξυπηρετεί.

Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες. Οι πολίτες έχουν διορία έως τις 5 Νοεμβρίου για να προχωρήσουν στην διαδικασίας της έκδοσης του Προσωπικού τους Αριθμού. Η απόδοση γίνεται μέσω της νέας εφαρμογής myInfo του gov.gr. Ο πολίτης θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του αριθμού και θα μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει προσωπικά του στοιχεία.

Οι Υπηρεσίες όπου διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας είναι οι εξής:

Συντάγματος

Κυψέλης

Ακροπόλεως

Ομόνοιας

Φιλοθέης-Ψυχικού

Ζωγράφου

Νέας Σμύρνης

Δάφνης – Υμηττού

Ηρακλείου

Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

Μεταμόρφωσης

Πεύκης – Λυκόβρυσης

Χαλανδρίου

Κορυδαλλού

Αγίας Βαρβάρας

Αιγάλεω

Αγίων Αναργύρων

Χαϊδαρίου

Δημοτικού Θεάτρου

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Ηλιούπολης

Αχαρνών

Μαραθώνα

Ραφήνας – Πικερμίου και

Παιανίας

Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης / Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης