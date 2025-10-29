Τρίτο τζάκποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Τον πίνακα κερδών της 43ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΠΑΠ.

Στην αποψινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 24548, σειρά η 9η και στοιχείο το Β.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε ξανά τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.130.000 ευρώ περίπου.

Τα κέρδη της 43ης κλήρωσης διαμορφώνονται ως εξής: ο αριθμός 24548 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 8η, 9η και 10η, και στοιχεία Α - Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 ευρώ κερδίζει ο 64445 σε όλες τις σειρές. Επίσης από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 361, 16488, 19272, 35240, 40418, 47305, 51522, 54671 και 71592.

Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πίνακα κερδών.