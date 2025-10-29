Οι βροχές δεν φαίνονται στον ορίζοντα με τον καιρό να κυλά σε γλυκιές συνθήκες για τα δεδομένα της εποχής.

Καλοκαιρία και ευνοικές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στη χώρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας με μικρές εξαιρέσεις σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού του Δημήτρη Ζιακόπουλου μέσα από το ιστολόγιό του. Σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Ζιακόπουλου αναμένεται ήπιος καιρός με ηλιοφάνεια χωρίς ωστόσο να προειδοποιεί για αλλαγή του καιρού από αρχές του μήνα. Πάντως το σαββατοκύριακο θα έχουμε κατά τόπους μπόρες χωρίς όμως ιδιαίτερα φαινόμενα καθώς αναμένεται να σημειωθούν τοπικές ψιχάλες ή παροδικές μπόρες.

Ειδικότερα, βάσει της πρόγνωσης Ζιακόπουλου, την Πέμπτη (30/10), στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις οι οποίες στα ΒΔ θα είναι πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή (31/10), προβλέπονται νεφώσεις με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Δ. Ελλάδα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί με ένταση 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Το Σαββατοκύριακο (1-2/11) προβλέπεται ήπιος καιρός με μέγιστες θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές (μέσες), ανέμους ως τα 5 μποφόρ και χωρίς αξιόλογες βροχές.