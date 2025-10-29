Πού καταγράφεται μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα.

Χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις και μπόλικη κίνηση αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό αλλά και στον Κηφισό. Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄ από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Κύμης, 10'-15' στην έξοδο για Πειραιά, λόγω αυξημένης κίνησης.

{https://x.com/aodostraffic/status/1983542121153155271}

30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Το δύσκολο σημείο

Το πρόβλημα στην Αττική Οδό συνεχίζεται με αρκετά σημεία να παραμένουν μπλοκαρισμένα και την κίνηση να γίνεται σημειωτόν με τις καθυστερήσεις πλέον να αγγίζουν και την μισή ώρα. Ειδικότερα, καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης ενώ 20λεπτες καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

{https://x.com/aodostraffic/status/1983564992960966781}

Ο Κηφισός είναι ιδιαίτερα «κόκκινος», με έντονη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ παρατηρούνται καθυστερήσεις και σε άλλες κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Δείτε αναλυτικά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την κίνηση την τελευταία ώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι οδηγοί συνιστάται να κινούνται με υπομονή μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση στους δρόμους.