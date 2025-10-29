Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube, στις 19:00.

Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει απόψε 2.100.000 ευρώ μετά το τζάκποτ που σημειώθηκε στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης.

Στην 42η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 23088, σειρά η 7η και στοιχείο το Β, αλλά ο τυχερός λαχνός δεν είχε πωληθεί έτσι έχουμε νέο τζάκποτ.

Τα κέρδη της 42ης κλήρωσης διαμορφώθηκαν ως εξής: ο αριθμός 23088 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 6η, 7η και 8η, και στοιχεία Α-Ε κέρδισαν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 ευρώ κέρδισε ο 62985. Επίσης από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι αριθμοί: 15028, 17812, 33780, 38958, 45845, 50062, 53211, 70132 και 78901.