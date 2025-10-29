Η υπόθεση εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κορίνθου με δύο κατηγορούμενους.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί ένα βίντεο που δείχνει τον άγριο ξυλοδαρμό ενός άνδρα έξω από μπαρ στο Ναύπλιο – περιστατικό που τελικά οδήγησε στον θάνατό του, μετά από μέρες νοσηλείας.

Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου 2024, το βίντεο ήρθε τώρα στη δημοσιότητα, καθώς η υπόθεση εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κορίνθου με δύο κατηγορούμενους.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται καθαρά η ένταση να κλιμακώνεται στις 06:20 το πρωί, όταν το θύμα έρχεται σε διαπληκτισμό με τους δράστες έξω από το μαγαζί. Χωρίς προφανή λόγο, οι δύο άνδρες σηκώνονται από το τραπέζι και ξεκινούν να τον χτυπούν αλύπητα. Το θύμα σωριάζεται στο έδαφος σχεδόν αμέσως, ενώ δεν λείπουν τα χτυπήματα και προς μια γυναίκα που προσπάθησε να επέμβει.

Αρχικά, οι κατηγορούμενοι είχαν παραπεμφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς ο άνδρας δεν είχε τότε καταλήξει. Ωστόσο, η οικογένεια του θύματος ζητά η κατηγορία να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, και αναμένεται να ρίξει νέο φως σε αυτή τη σοκαριστική υπόθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddu5rgmbehqh?integrationId=40599y14juihe6ly}