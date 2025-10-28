Οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγροτοκτηνοτρόφοι στα Χανιά, στον απόηχο του σκανδάλου των παράνομεων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που επηρεάζει άμεσα τον κλάδο.

Όπως αναφέρει το zarpanews, στη γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου του νομού Χανίων που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, αποφασίστηκε οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν από αύριο Τετάρτη (29/10) σε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Χανίων Γιάννης Βερυκάκης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνέλευσης, οι κτηνοτρόφοι θα κλείσουν επ’ αόριστον και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ, από/προς κόμβο Μουρνιών και απο/προς κόμβο Σούδας στο ύψος Νεροκούρου.

Η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστική.

Οι κτηνοτρόφοι το μεσημέρι της Τετάρτης (29/10) στις 12 θα πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στη γέφυρα Μουρνιών και στη συνέχεια με τα αγροτικά τους οχήματα θα αποκλείσουν τον ΒΟΑΚ.

«Δεν μιλάμε απλά για την καταστροφή των κτηνοτρόφων αλλά το απόλυτο φαλήρισμα, τον αφανισμό του κλάδου» ανέφερε ο κ. Βερυκάκης, εξηγώντας πως οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα την ώρα που έχουν κοπεί όλες οι ενισχύσεις, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος αναφέρει τα εξής αιτήματα: