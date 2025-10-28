Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:00.

Το ποσό των 24 εκατ. ευρώ μοιράζει απόψε το Eurojackpot.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 21:00 θα γνωρίζουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των νικητών που προκύπτει από κάθε χώρα εξαρτάται από τις συμμετοχές της. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο πιθανότερο είναι να προκύψουν νικητές από την συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα είναι πιθανό να έχουν και μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι, άρα και περισσότερους πιθανούς νικητές.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΑΠΔ), δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά τους μεγάλους νικητές, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ο ΟΠΑΠ σεβόμενος αυτό το δικαίωμα, δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των νικητών.