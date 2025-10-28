Οι μετεωρολόγοι εξηγούν πως οι παρελάσεις θα γίνουν χωρίς προβλήματα, με «σύμμαχο» τον καιρό.

Με νεφώσεις είναι ο καιρός σήμερα, 28η Οκτωβρίου, αν και γενικά χαρακτηρίζεται ανοιξιάτικος.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, στην ανατολική νησιωτική χώρα και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τόνισαν πως οι παρελάσεις θα γίνουν χωρίς προβλήματα, με «σύμμαχο» τον καιρό.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 28-10-2025 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Στην ανατολική νησιωτική χώρα και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους κυρίως στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 24 με 25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από νωρίς το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-11-2025

Στη δυτική Ελλάδα αυξημένες νεφώσεις και στο Ιόνιο τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.