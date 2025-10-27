Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε missing alert για την εξαφάνισή του.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά την εξαφάνιση 29χρονου από το Γαλάτσι.

Το χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει πως εξαφανίστηκε στις 26/10/2025 από την περιοχή του Γαλατσίου ο Κωνσταντίνος Πουλής, 29 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 27/10/2025 για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Κωνσταντίνου Πουλή κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

»Ο Κωνσταντίνος Πουλής έχει ύψος 1,70 μ., βάρος κανονικό, έχει κάστανα ξυρισμένα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και γκρι φούτερ».

Το Χαμόγελο του Παιδιού καλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.