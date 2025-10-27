Η πανσέληνος του Νοεμβρίου αποτελεί το τελευταίο φεγγάρι του φθινοπώρου, όλες οι λπετομέρειες.

Ο Οκτώβρης μας αποχαιρετά σιγά σιγά και δίνει σκυτάλη στον Νοέμβρη που φέρνει την προτελευταία πανσέληνο της χρονιάς με το πάντα καθηλωτικό και μοναδικό «φεγγάρι του κάστορα». Το ολόγιομο «φεγγάρι του κάστορα», θα κάνει την εμφάνισή του, την επόμενη Τετάρτη 5 Νοεμβρίου χαρίζοντας ένα μαγευτικό θέαμα σε όσους σηκώσουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό.

Πανσέληνος Νοεμβρίου: Το «φεγγάρι του κάστορα» φωτίζει τον ουρανό στις 5 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ολόγιομο φεγγάρι θα φαίνεται μεγαλύτερο και πιο λαμπερό, ενώ για περίπου 15 με 20 λεπτά θα πάρει μια πορτοκαλί απόχρωση, καθώς θα διασχίζει το πιο πυκνό τμήμα της γήινης ατμόσφαιρας. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διάχυση του φωτός — το κόκκινο και πορτοκαλί φως ταξιδεύει πιο εύκολα μέσα στην ατμόσφαιρα σε σχέση με το μπλε, που απορροφάται περισσότερο.

Όπως αναφέρει το Old Farmer’s Almanac, το «φεγγάρι του κάστορα» πήρε το όνομά του από τους ιθαγενείς της Αμερικής, οι οποίοι συνήθιζαν να δίνουν ονομασίες στις πανσελήνους ανάλογα με τα φυσικά φαινόμενα ή τη συμπεριφορά των ζώων της εποχής. Τον Νοέμβριο, οι κάστορες αρχίζουν να αποσύρονται στις φωλιές τους, έχοντας συγκεντρώσει τροφή για τον χειμώνα, εξ ου και το όνομα. Το εντυπωσιακό αυτό φεγγάρι θα είναι ορατό σε όλη την Ελλάδα, και αν ο καιρός το επιτρέψει, θα αποτελέσει μια υπέροχη ευκαιρία για παρατήρηση και φωτογράφιση.