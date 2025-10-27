Δύο κορίτσια «έσωσαν» νεαρή από άνδρες που την ακολουθούσαν: «Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν να βοηθήσω την κοπέλα», ανέφερε η 20χρονη.

Μια νεαρή φοιτήτρια Ιατρικής παρενέβη όταν αντιλήφθηκε πως τρεις άνδρες ακολουθούσαν επίμονα γυναίκα στην περιοχή της Σίνδου. Χάρη στην επέμβαση της, μάλιστα, οι άνδρες αναγκάστηκαν να αλλάξουν κατεύθυνση και να αφήσουν ήσυχο το θύμα τους.

Η Λαμπρινή Μελά, φοιτήτρια του δεύτερου έτους στην Ιατρική Σχολή, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την εμπειρία της και περιέγραψε πώς έβγαλε το κινητό της, πλησίασε τους άνδρες και τους ρώτησε ευθέως αν παρακολουθούσαν την κοπέλα.

Εκείνοι αρνήθηκαν, ωστόσο η ίδια πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό.

«Το περιστατικό έγινε στη Σίνδο το βράδυ της Πέμπτης (23/10) γύρω στις 11:30 το βράδυ. Ήμουν με τη φίλη μου και είδα ότι βρίσκονταν για αρκετά λεπτά πίσω από την κοπέλα και παρατήρησα ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί η κοπέλα κοιτούσε χαμηλά. Φαινόταν φουλ αγχωμένη. Αυτοί είδαν ότι εμείς τους παρατηρήσαμε και απλώς έκαναν ότι ανοίγουν ένα αυτοκίνητο χωρίς κλειδί στο χέρι».

Σε ερώτηση για το εάν φοβήθηκε, η 20χρονη απάντησε: «Εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμουν τίποτα. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν να βοηθήσω την κοπέλα. Άνετα θα μπορούσα να ήμουν εγώ στη θέση της ή μια φίλη μου. Οπότε, εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι ήταν σε κίνδυνο, ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω. Αυτοί έφυγαν μετά, εγώ πήγα στην Αστυνομία και ανέφερα το γεγονός. Έδειξα το βίντεο, αλλά μου έκανε εντύπωση που ο αστυνομικός δεν κράτησε το βίντεο για να έχει τα πρόσωπά τους».