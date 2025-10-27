Αύριο είναι η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα Κυριακής. Επιπλέον, θα υπάρξουν πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά.

Όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινούνται με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών. Αναμένονται μεταβολές δρομολογίων Λεωφορείων, Τρολεϊ και Τραμ λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων και παρελάσεων για την Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, θα ισχύουν τα εξής τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορειακών γραμμών σε διάφορους Δήμους:

Ηλιούπολη: Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45

Ν. Ηράκλειο: Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00

Μεταμόρφωση: Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30

Ίλιον: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00

Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00

Κορυδαλλός: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00

Αγία Βαρβάρα: Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00

Πεντέλη-Μελίσσια: Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00

Φιλοθέη-Ψυχικό: Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00

Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη: Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00

Αχαρνές: Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00

Πέραμα: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00

Σπάτα-Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Νέα Ιωνία: Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30

Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο τον Νομό Αττικής για τις μαθητικές παρελάσεις – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και τις παρελάσεις, η Τροχαία ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλους τους Δήμους του Νομού Αττικής.

Η σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθητικών παρελάσεων και των επετειακών εκδηλώσεων. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις περιοχές και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τροχονόμων.

Δήμος Αθηναίων: Ποιοι δρόμοι κλείνουν για την παρέλαση

Από ώρα 09:00 μέχρι το πέρας της παρέλασης:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας: Ολόκληρο το μήκος και καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου): Ολόκληρο το μήκος και καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας: Από Λεωφ. Βασ. Κων/νου έως Ελ. Βενιζέλου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού: Από Αθ. Διάκου έως Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου: Ολόκληρο το μήκος και καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών – Δοξολογία (06:00 έως το πέρας):

Μητροπόλεως: Ολόκληρο το μήκος και καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Πειραιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εκδηλώσεις

Από ώρα 09:00 έως 14:00: