Πρόκειται για δύο αδέρφια, που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Την προσωρινή κράτηση ακόμη δύο κατηγορουμένων αποφάσισαν Ευρωπαία εισαγγελέας και ανακριτής, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για δύο αδέρφια, που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο κύκλος των απολογιών των κατηγορουμένων για το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ξεκίνησε την Παρασκευή, συνεχίζεται και σήμερα ενώ οι τελευταίοι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο.

Μέχρι στιγμής πάντως, 19 κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους ενώ τέσσερις κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι και άλλοι δύο σήμερα.