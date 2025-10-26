Τα ποσά περιλαμβάνουν διπλή αύξηση, δηλαδή την αύξηση των 2.000 ευρώ για έως πέντε παιδιά και το τελικό ποσό των 44.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί από τα έξι και πάνω για τις πολύτεκνες οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Θέμα ημερών είναι η έναρξη των αιτήσεων για τα vouchers παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ με τα νέα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα, στις νέες διευρυμένες κατηγορίες, το εισόδημα αυξάνεται:

για οικογένειες με έως 2 παιδιά από 33.000 ευρώ στα 35.000 ευρώ,

για τρίτεκνες οικογένειες από 36.000 ευρώ στα 38.000 ευρώ,

για οικογένειες με 4 παιδιά από 39.000 ευρώ στα 41.000 ευρώ,

και για οικογένειες με 5 παιδιά από 42.000 ευρώ στα 44.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι εισοδηματικές κατηγορίες για οικογένειες με έξι παιδιά και πάνω διαμορφώνονται ως εξής:

για οικογένειες με 6 παιδιά από 42.000 ευρώ στα 47.000 ευρώ,

με 7 παιδιά από 42.000 ευρώ στα 50.000 ευρώ,

με 8 παιδιά από 42.000 ευρώ στα 53.000 ευρώ,

με 9 παιδιά από 42.000 ευρώ στα 56.000 ευρώ

και με 10 παιδιά από 42.000 ευρώ στα 59.000 ευρώ.

Ενέργειες νόμιμων εκπροσώπων των ωφελούμενων:

α. Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), για την εγγραφή του παιδιού τους ή του ατόμου με αναπηρία, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελούμενων μπορούν να απευθύνονται σε οποιαδήποτε αντίστοιχη σε υπηρεσίες Δομή της επιλογής τους.

β. Για τις κατηγορίες των Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ και Δ (ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ) οι ενεργοποιήσεις των vouchers δύνανται να πραγματοποιούνται για τον α’ κύκλο του προγράμματος καθ΄ όλη τη διάρκεια του α΄κύκλου έως και την 2η εργάσιμη ημέρα του μηνός Μάϊου 2026 και για τον β΄κύκλο του προγράμματος καθ΄όλη τη διάρκεια του β΄ κύκλου έως και την 2η εργάσιμη του μηνός Μαίου 2027. Σε διαφορετική περίπτωση χάνεται το χορηγηθέν δικαίωμα ενεργοποίησης αξίας τοποθέτησης στις δομές αυτές.

γ. Εκτυπώνουν την Κάρτα Παρουσίας (ΚΑΠΑ), την οποία αντλούν από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Την Κάρτα Παρουσίας φέρουν μαζί τους, κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη δομή, τα ωφελούμενα παιδιά, προκειμένου για τη σάρωσή της στην ειδική εφαρμογή για την ψηφιακή καταγραφή των παρουσιών των ωφελούμενων σε κινητή συσκευή, tablet ή ταμπλέτα της Δομής.

δ. Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου του ωφελούμενου που υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής αφενός, αφετέρου με το Φορέα/ Δομή. Στη σύμβαση προσδιορίζονται ιδίως:

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ξεκινούν την 1η.9.2025 για τον α΄κύκλο/1η.9.2026 για τον β΄ κύκλο ή έως και την 2η εργάσιμη κάθε μήνα των αντίστοιχων α και β κύκλων, εφόσον η σύμβαση έχει υπογραφεί μέχρι και την ημερομηνία αυτή.

Το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης των vouchers.

Το ανώτατο κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.

Οι υποχρεώσεις των νόμιμων εκπροσώπων, και ιδίως σχετικά με την ευθύνη φύλαξης και χρήσης της προσωπικής κάρτας καταγραφής παρουσίας του κατόχου του voucher.

Οι υποχρεώσεις του Φορέα, και ιδίως σχετικά με τη μη μετατροπή ουσιωδών στοιχείων, σύμφωνα με το πλαίσιο και την άδεια λειτουργίας τους, των υπηρεσιών τους (ενδεικτικά αναφέρονται όροι όπως η χρονική διάρκεια λειτουργίας, το ωράριο λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως, τυχόν μετακίνηση).

Ειδικά για τον ά κύκλο του Προγράμματος (2025-2026) και για τις «αξίες τοποθέτησης» (voucher) που χορηγούνται στα ωφελούμενα στο πλαίσιο της β΄πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ οι προσφερόμενες υπηρεσίες ξεκινούν την 2η εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής των ωφελουμένων της πρόσκλησης αυτής.