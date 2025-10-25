Στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του σπουδαίου Διονύση Σαββόπουλου στη Μητρόπολη Αθηνών. Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του.

Σήμερα Σάββατο (25/10), η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο, τον σπουδαίο τραγουδοποιό που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (21/10) σε ηλικία 81 ετών.

Η κηδεία του μεγάλου δημιουργού θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Η οικογένεια ζήτησε, αντί για στεφάνια, όποιος επιθυμεί να κάνει δωρεά να την κατευθύνει στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου ο Διονύσης Σαββόπουλος δίδαξε, ή στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου γεννήθηκε. Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του Διονύση Σαββόπουλου.

Αν και ο δημιουργός νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, με την κατάσταση της υγείας του να είναι επιβαρυμένη, η είδηση του θανάτου του ξάφνιασε, συγκίνησε, έφερε στο νου αναμνήσεις και ιστορίες που γράφτηκαν για εκείνον ή που μοιράστηκε τόσο γλαφυρά ο ίδιος.

Για όσους θέλουν να τον αποχαιρετήσουν από κοντά, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών το πρωί του Σαββάτου, από τις 8:30 έως τις 11:30.

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.