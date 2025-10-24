Απόγνωση και οργή εκφράζουν οι κάτοικοι του Μεσολογγίου αφού η πόλη για μία ακόμα φορά πλημμύρισε.

Σημαντικά προβλήματα προκαλέσε η έντονη βροχόπτωση της Πέμπτης στο Μεσολόγγι, καθώς δρόμοι, σπίτια και καταστήματα καλύφθηκαν από την λάσπη.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε αρκετές κλήσεις για την άντληση υδάτων, ενώ μηχανήματα τόσο του δήμου όσο και της Περιφέρειας εργάστηκαν επί ώρες για την απορροή των υδάτων.

Αλγείνη εντύπωση προκαλεί ωστόσο η είδηση του άγριου ξυλοδαρμού υπαλλήλου που βοηθούσε στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Χρήστος Βούρβαχης, «την ώρα που η πόλη μας δοκιμαζόταν από τη σφοδρή βροχόπτωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα, ένας χειριστής μηχανήματος έργου του Δήμου, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει, δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Νιώθω οργή και βαθιά θλίψη!

Την ώρα που η πόλη μας δοκιμαζόταν από τη σφοδρή βροχόπτωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα, ένας χειριστής μηχανήματος έργου του Δήμου, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει, δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα.

Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Καμία ευθύνη δεν πρέπει να αναλογιστεί σε έναν εργαζόμενο - χειριστή μηχανήματος.

Έναν άνθρωπο που προσπαθεί καθημερινά να κάνει τη δουλειά του, να εξασφαλίσει το μεροκάματο και να στηρίξει την οικογένειά του, και βρέθηκε στο στόχαστρο εκεί που προσέφερε.

Όταν καταστρέφονται περιουσίες και σπίτια, δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις. Όμως η βία, η αδικία και η επίθεση απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κοινό καλό δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν σιωπηλά.

Εύχομαι ολόψυχα περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο.

Είμαστε όλοι στο πλευρό του και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να βιώσει κανένας εργαζόμενος τέτοια αναίτια βία.

Καλή δύναμη στους συμπολίτες μας που έχουν υποστεί ζημιές στις επιχειρήσεις ή περιουσίες τους.»

